¿Lupillo Rivera será padre a los 54 años? Cantante revertiría su vasectomía para tener hijo con Taína Pimentel

A pocos meses de haber anunciado su compromiso con la modelo dominicana Taína Pimentel, el cantante mexicano Lupillo Rivera sorprendió al hablar sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en padre, a los 54 años de edad. ¿Cómo lo hará?

¿Lupillo Rivera y Taína Pimentel serán padres proximamente? / Redes sociales

¿Cuándo inició la relación entre Lupillo Rivera y Taína Pimentel?

En noviembre de 2025, el cantante Lupillo Rivera y la actriz Taína Pimentel hicieron oficial su romance mediante una publicación compartida en Instagram.

En las imágenes difundidas, ambos aparecieron mostrando su cercanía, posando abrazados y compartiendo momentos afectuosos frente a la cámara. De esta manera, el intérprete volvió a darse una oportunidad en el amor.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje escrito por Taína Pimentel, quien aprovechó el espacio para expresar escribir un emotivo mensaje:

Con él siento lo que antes no sentí. Él me llena de ternura. Sus caricias son mi cura. Y, sin él, no sé vivir. Mi amor, Lupillo. Taína Pimentel

Posteriormente, para el 30 de marzo de este año, ambos se comprometieron, anuncio que fue compartido por Taína en sus redes sociales:

03/30/2026. No solo recibí un anillo, recibí una promesa… un propósito y la ilusión de una vida juntos donde Dios guíe cada paso de nuestro amor. Taína Pimentel

El siguiente paso en su relación podría ser, según declaraciones del propio Lupillo, la intención de volver a ser padre.

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Lupillo Rivera y Taína Pimentel iniciaron su romance en 2025 / Redes sociales

¿Lupillo Rivera se revierte la vasectomía para convertirse en padre?

Durante una entrevista con el programa Sale el sol, Lupillo Rivera habló sobre los preparativos de su próxima boda con Taína Pimentel y dejó claro que la posibilidad de tener hijos juntos sigue sobre la mesa, aún con la vasectomía del intérprete:

Vamos a hacer el intento, la práctica sí está al 100. Vamos a ver qé pasa. (...) Se va a hacer y ya, hombre. Lupillo Rivera

Por su parte, Taína Pimentel también reaccionó emocionada a la idea de poder convertirse en madre junto a Lupillo Rivera: “ ¿Quieren sobrinos? Ah bueno, vamos a comenzar por ahí ”, dijo la modelo.

Aunque no dijeron una fecha exacta, muchos comenzaron a preguntarse acerca de la posibilidad de que ambos se conviertan en padres antes de su boda. ¿Será?

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¿Quién es Taína Pimentel, actual pareja de Lupillo Rivera?

Taína Pimentel es una modelo, actriz y empresaria Dominicana, reconocida en el mundo del entretenimiento, especialmente en producciones relacionadas con Telemundo.

Su incursión en la televisión comenzó tras participar en Nuestra Belleza Latina, en las ediciones de 2015 y 2021, proyecto que la llevó a otros espacios televisivos.

Su debut como actriz llegó en 2024, cuando se integró al elenco de la telenovela Sed de venganza. Más adelante, también participó en Velvet, el nuevo imperio.

Fuera de los foros de grabación, Pimentel también se enfoca en otras actividades personales, manteniendo una activa presencia en redes sociales.

En algún momento, se mencionó que Taína Pimentel le habría puesto una condición a Lupillo Rivera para poder llegar al altar.

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