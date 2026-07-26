La casa de los famosos México 2026: ¿Romance confirmado en la temporada? ¡Participantes tienen historia juntos!

15 habitantes han sido confirmados en La casa de los famosos México 2026, en una edición que está conformada por primeros actores, cantantes y creadores de contenido. Ahora, aseguran que dos participantes tienen historia detrás, ¿será la primera pareja de la temporada?

Participante de La casa de los famosos México 2026 vende contenido para adultos / Redes sociales

¿Quiénes son los 15 habitantes confirmados en La casa de los famosos México 2026?

El martes 21 de julio se dieron a conocer dos nuevos participantes de La casa de los famosos México 2026, por lo que el elenco oficial suma, hasta el momento, 15 celebridades confirmadas para esta edición del reality de Televisa.

Los famosos anunciados hasta ahora son:



Ernesto Laguardia, actor y conductor.

Karina Torres, influencer y creadora de contenido.

Ximena Herrera, actriz.

Aldo Rendón, influencer y asesor de imagen.

Moisés Peñaloza, actor, modelo y empresario.

Cynthia Klitbo, actriz.

Yahir, cantante, actor y conductor.

Flor Vigna, influencer y boxeadora argentina.

Massad Altamimi, empresario e influencer de origen árabe.

Arantza Ruiz, actriz, influencer y streamer.

Ese Pérez, influencer.

Fede Vigevani, influencer y creador de contenido.

Brianda Deyanara, influencer.

Memo Schutz, comentarista deportivo de TUDN.

Yanet García, conductora y exchica del clima.

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Habitantes de La casa de los famosos México 2026

¿Qué habitantes de La casa de los famosos México 2026 tendrían presunto romance?

Todo inició cuando en redes sociales recordaron que los dos habitantes confirmados de La casa de los famosos México 2026; Fede Vigevani y Brianda Deyanara, tienen una historia de tiempo atrás.

Brianda y Fede se conocen desde hace varios años por su trabajo como de creadores de contenido. Específicamente data de dos videos aún disponibles en el canal del uruguayo: “ Mi amigo conoce a su crush ” y “ Mi amigo y su crush tuvieron su primera cita ”.

En dichos videos, Brianda e Ian Lucas (amigo de Fede) mantienen una gran relación, pero eso no evitó que existieran rumores de un presunto vínculo sentimental entre Fede y la influencer.

Sin embargo, ni Brianda ni Fede han dado indicios de que esa cercanía haya trascendido a una relación sentimental. Ambos han mantenido consistentemente que se trata de una amistad profesional y personal sin romance de por medio.

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¿Por qué Fede Vigevani es uno de los favoritos para ganar La casa de los famosos México 2026?

Fede Vigevani es uno de los youtubers más exitosos de habla hispana. Originario de Uruguay, ha construido una comunidad digital con más de 76 millones de suscriptores en YouTube.

Sus videos de retos, bromas, exploraciones y experimentos lo han llevado a colaborar con figuras globales como MrBeast, Ibai, entre muchos otros.

Por otro lado, Fede Vigevani habría bateado a ‘la Bebeshita’ en una historia curiosa que contó la conductora hace algún tiempo.

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