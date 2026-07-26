‘La casa de los famosos México 2026’: ¡Habitantes nuevos y cambios inesperados! Así se vivió el estreno

Tras muchos meses de espera y especulación, la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ se estrena. Tal y como lo adelantó Rosa María Noguerón durante la presentación del reality, esta edición será muy diferente a las anteriores. Te contamos todos los detalles.

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¿Qué pasó en el estreno de La casa de los famosos México 2026? / Mezcalent

¿Qué cambios hubo en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Sin duda alguna, ‘La casa de los famosos México 2026’ será una de las más ambiciosas y buscará conectar más con su público. Uno de los cambios más evidentes es la cantidad de habitantes; en esta ocasión, y hasta donde se sabe, serán 18.

En TVNotas, tuvimos acceso exclusivo a las instalaciones de ‘La casa’. Como se anunció, habrá tres habitaciones en lugar de dos, que tendrán los siguientes nombres: ‘Tulum’, ‘Ibiza’ y ‘Malibú’. Cada cuarto contará con seis camas, lo que confirmaría que sí serán 18 celebridades.

Las otras zonas también tuvieron modificaciones. Con colores más vivos y una decoración más moderna, se espera que los concursantes estén lo más cómodos posible.

Otra sorpresa fue que ya existe un canal de difusión en WhatsApp, en el cual se harán ciertas dinámicas para que el público pueda sentirse más cerca del show. De igual forma, los votos no solo se limitarán a México; las personas de toda Latinoamérica tendrán la oportunidad de salvar a su favorito de ser eliminado.

¿Cuál es el calendario semanal de ‘La casa de los famosos México 2026’?

El elenco de conductores para ‘La casa de los famosos México 2026’ será el mismo. Galilea Montijo estará al frente de las galas de nominación y eliminación. En tanto que Diego de Erice y Odalys Ramírez serán los encargados de las galas semanales.

Por otra parte, las pre y postgalas, las cuales están disponibles exclusivamente en VIX, serán manejadas por Ricardo Margaleff y Wendy Guevara. Para la parte digital, estará Marie Claire Harp, quien se dice ser la “Informatrix”.

En cuanto al calendario semanal, se estableció de la siguiente forma:

Lunes: Prueba del líder.

Martes: Inicio de la prueba semanal. Noche de cine. Vida en foto. Cabina de tentaciones.

Miércoles: Noche de salvación.

Jueves: Prueba robo de la salvación. Final prueba semanal. Moneda o caja del destino. Cena de nominados.

Viernes: Robo de la salvación y fiesta temática.

Domingo: Posicionamientos y eliminación.

De lunes a viernes, el programa se podrá ver a partir de las 10 pm. en el Canal 5 y VIX. Los domingos de eliminación comenzarán a las 8:30 pm. y se podrá ver por VIX y el Canal de Las Estrellas.

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Calendario semanal de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

La lista completa de los habitantes confirmados para ‘La casa de los famosos México 2025’

Previo al estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’, se anunciaron los primeros 15 habitantes confirmados para el reality, quienes son:

Ernesto Laguardia: Actor y presentador.

Karina Torres: Influencer.

Ximena Herrera: Actriz

Aldo Rendón: Influencer y asesor de imagen.

Moisés Peñaloza: Actor, modelo y empresario

Masad Altamimi: Influencer y empresario

Cynthia Klitbo: Actriz.

Yahir: Cantante y actor.

Flor Vigna: Influencer.

Arantza Ruiz: Actriz y streamer.

Fede Vigevani: Influencer.

Ese Pérez: Influencer.

Brianda Deyanara: Influencer.

Memo Schutz: Comentarista deportivo.

Yanet García: Conductora.

Las cuentas oficiales del show han compartido videos con pistas para el resto de participantes que serán reveladas durante el estreno.

Yanet García fue la última confirmada para ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Así fue el estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’

Previo al comienzo de ‘La casa de los famosos México 2026’, se realizó una fiesta. Dicha celebración contó con la presencia de grandes celebridades, incluyendo exparticipantes de ediciones anteriores como Shiky y Bárbara Torres.

Información en desarrollo…

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