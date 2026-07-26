La casa de los famosos México 2026: ¿cuántos seguidores tienen los habitantes del reality? ¡De miles a millones!

Todavía no arranca La casa de los famosos México 2026 y ya hay ganador... en redes sociales. Con el elenco de esta temporada prácticamente confirmado, aquí te dejamos el ranking de habitantes según su número de seguidores en Instagram, un dato clave para entender quién llega con más fuerza digital antes de cruzar la puerta roja el próximo 26 de julio.

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¿Quién tiene más seguidores en Instagram entre los habitantes de La casa de los famosos México 2026?

El primer lugar es indiscutible: el creador de contenido uruguayo Fede Vigevani encabeza la lista con 12.5 millones de seguidores en Instagram, cifra que lo convierte en el habitante con la comunidad digital más grande de toda la temporada. Su fama también se respalda en YouTube, donde supera los 76 millones de suscriptores gracias a sus videos de retos, terror y supervivencia.

Muy cerca se ubica Yanet García, quien suma 13.2 millones de seguidores en Instagram y otros 1.4 millones en TikTok, para un total que rebasa los 14.6 millones entre sus plataformas principales. La conductora y modelo de fitness llega como una de las figuras más consolidadas del elenco.

En tercer lugar aparece Flor Vigna, con 5.6 millones de seguidores en Instagram. La actriz, cantante y creadora de contenido argentina suma a esta edición un perfil internacional que podría atraer audiencia fuera de México.

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Fede Vigenani / Redes sociales

¿Cuántos seguidores tienen los influencers confirmados en La casa de los famosos México 2026?

Después del top 3, la lista de creadores de contenido sigue dando batalla en cifras. Así se ven sus números:

Karina Torres – 2.3 millones en Instagram, 1.8 millones en TikTok y 150 mil en X . Su estilo espontáneo y su cercanía con la comunidad la mantienen como una de las influencers más queridas del momento.

– . Su estilo espontáneo y su cercanía con la comunidad la mantienen como una de las influencers más queridas del momento. Massad Altamimi – 1.9 millones en Instagram y un impresionante 3.8 millones en TikTok, donde su contenido de humor y estilo de vida no para de crecer. En X, en cambio, no tiene actividad.

– y un impresionante donde su contenido de humor y estilo de vida no para de crecer. En X, en cambio, no tiene actividad. Ese Pérez – 1.5 millones en Instagram y 2.9 millones en TikTok, gracias a sus videos de comedia y colaboraciones con otros creadores. En X suma 80 mil seguidores.

– gracias a sus videos de comedia y colaboraciones con otros creadores. Aldo Rendón – 772 mil en Instagram, 200 mil en TikTok y 60 mil en X. El consultor de imagen y estilista de celebridades llega con una comunidad más discreta, pero fiel.

– El consultor de imagen y estilista de celebridades llega con una comunidad más discreta, pero fiel. Arantza Ruiz – 351 mil en Instagram, 1.3 millones en TikTok (su plataforma más fuerte gracias al contenido de videojuegos) y 40 mil en X.

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¿Cuántos seguidores tienen los actores y conductores confirmados en La casa de los famosos México 2026?

El elenco también suma rostros de trayectoria en la televisión tradicional:

Yahir – 1 millón en Instagram. El cantante sonorense, surgido de La academia, llega con más de veinte años de carrera como intérprete, actor y conductor.

– El cantante sonorense, surgido de La academia, llega con más de veinte años de carrera como intérprete, actor y conductor. Ximena Herrera – 997 mil en Instagram, 150 mil en X y 50 mil en TikTok. La actriz suma participaciones en telenovelas y series en México y América Latina.

– La actriz suma participaciones en telenovelas y series en México y América Latina. Cynthia Klitbo – 918 mil en Instagram y 130 mil en X. Una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana, con décadas frente a las cámaras.

– Una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana, con décadas frente a las cámaras. Ernesto Laguardia – 548 mil en Instagram y 346 mil en X, siendo esta última su plataforma más activa. Actor y conductor desde los años ochenta.

– siendo esta última su plataforma más activa. Actor y conductor desde los años ochenta. Moisés Peñaloza – 331 mil en Instagram y 1.4 millones en TikTok, su plataforma más fuerte. Actor y modelo, es el habitante confirmado con la comunidad más pequeña en Instagram hasta el momento.

– su plataforma más fuerte. Actor y modelo, es el habitante confirmado con la comunidad más pequeña en Instagram hasta el momento. Memo Schutz – 53 mil en Instagram, 223 mil en X (su plataforma más activa) y 12.4 mil en TikTok. El comentarista deportivo tiene un perfil más ligado a la conversación en X que a lo visual.

Seguidores de habitantes de La casa de los famosos México 2026, antes de su estreno.

Como suele ocurrir en este tipo de realities, estas cifras pueden cambiar drásticamente a lo largo de la competencia. Algunos habitantes suman miles de seguidores gracias a su popularidad dentro de la casa, mientras que otros pueden perder apoyo del público si sus actitudes o estrategias generan polémica.

Sin embargo, tener la comunidad más grande no garantiza el triunfo. La historia de La casa de los famosos México ha demostrado que los seguidores previos no siempre definen al ganador, ya que todo depende de cómo se desarrollen los participantes día a día, las alianzas que formen, los conflictos que protagonicen y la conexión que logren construir con la audiencia durante el reality.