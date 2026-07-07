Karina Torres pasó de los anexos a La casa de los famosos México: la oscura historia detrás de la “Lic”

La confirmación de Karina Torres como la segunda participante de La casa de los famosos México 2026 despertó la curiosidad de miles de personas que conocen su faceta divertida junto a las Perdidas, pero desconocen el difícil camino que recorrió antes de alcanzar la fama en redes sociales.

Además de su carisma, la influencer originaria de León, Guanajuato, ha construido una historia de superación que incluye años de adicción, rehabilitación, episodios de psicosis, discriminación y hasta cirugías de emergencia. También existe una duda que constantemente aparece entre sus seguidores: ¿por qué le dicen “Lic” a Karina Torres? y ¿por qué fue internada en un anexo?

La creadora de contenido ha hablado abiertamente de cada una de estas etapas en entrevistas y transmisiones en vivo, dejando claro que no pretende ocultar su pasado, sino utilizarlo para demostrar que es posible reconstruir la vida después de tocar fondo.

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¿Por qué le dicen “Lic Karina Torres” y qué estudió la integrante de las Perdidas?

Una de las preguntas más buscadas sobre Karina Torres es el origen del famoso apodo de “Licenciada Karina Torres”. Aunque muchos creen que estudió una carrera universitaria, la realidad es distinta. La influencer decidió prepararse profesionalmente en el mundo de la belleza y en 2023 se graduó como estilista profesional, logro que compartió con orgullo en sus redes sociales.

Karina explicó en una entrevista con Apio Quijano que tomó la decisión porque entendía que la fama en Internet podía ser pasajera y quería contar con un oficio que le apasionara y le permitiera seguir creciendo profesionalmente.

Salón de Karina Torres

Incluso confesó que cuando era niña soñaba con convertirse en psicóloga, aunque la vida la llevó por otro camino. Actualmente es propietaria de la estética unisex Yumiki, ubicada en León, Guanajuato, donde se especializa en colorimetría y continúa ejerciendo como estilista mientras desarrolla su carrera como influencer, actriz y empresaria.

El sobrenombre de “Lic” terminó convirtiéndose en una especie de sello entre sus seguidores, quienes suelen llamarla así de manera cariñosa y hasta con humor durante sus transmisiones.

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Karina Torres, influencer e integrante del grupo las Perdidas, se graduó como estilista profesional.

¿Por qué metieron a Karina Torres a un anexo? La dura batalla contra las sustancias

Mucho antes de convertirse en una figura reconocida de redes sociales, Karina Torres enfrentó una batalla contra las adicciones que duró aproximadamente 14 años. La influencer ha contado que comenzó a consumir drogas desde los 15 años, pasando por solventes, marihuana y cristal. El consumo se volvió cada vez más intenso hasta provocar episodios severos de psicosis.

Durante esa etapa también sufrió una profunda depresión que la llevó a intentar quitarse la vida. Ante la gravedad de la situación, su familia tomó la decisión de internarla contra su voluntad en el centro de rehabilitación Casa Gratitud, conocido popularmente como un anexo. Fue precisamente durante ese proceso de rehabilitación cuando comenzó a realizar sus primeras transmisiones en vivo, sin imaginar que ese sería el inicio de la carrera que años después cambiaría completamente su vida.

Karina ha explicado que las malas compañías y una decepción amorosa influyeron para que su adicción se agravara, aunque finalmente logró mantenerse firme en su tratamiento y salir adelante. Actualmente presume con orgullo que lleva más de seis años sin consumir drogas, enfocada en su bienestar y en los proyectos que ha construido gracias a su disciplina.

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¿Cómo fue la historia de superación de Karina Torres antes de llegar a La casa de los famosos México?

La vida de Karina estuvo llena de obstáculos mucho antes de alcanzar la popularidad. Antes de convertirse en influencer trabajó en una fábrica de calzado en León, Guanajuato, y posteriormente ejerció el trabajo sexual, una etapa sobre la que también ha hablado sin filtros.

Como mujer trans, relató haber enfrentado constantes actos de discriminación, extorsiones y abuso de autoridad. En distintas ocasiones aseguró que debía pagar cuotas a policías para poder trabajar y que frecuentemente era tratada como si fuera una delincuente.

A ello se sumaron amenazas, acoso por parte de algunos seguidores e incluso personas que intentaron ingresar a su domicilio. Después de un evento en Tijuana también recibió amenazas de muerte.

Las consecuencias de las adicciones fueron igualmente devastadoras. Karina llegó a vivir en situación de calle y permaneció aproximadamente seis meses y medio en prisión. Fue detenida por la policía de León, Guanajuato, y llevada a la comandancia Cepol debido a un comportamiento agresivo en su domicilio provocado por su entonces problema de adicciones

¿Qué problemas de salud sufrió Karina Torres por los biopolímeros que pusieron en riesgo su vida?

Cuando parecía haber superado la etapa más complicada de su vida, Karina tuvo que enfrentar un nuevo desafío relacionado con su salud. La influencer reveló que años atrás se sometió a procedimientos estéticos con biopolímeros, sustancias que terminaron provocándole abscesos y complicaciones médicas de consideración.

Ante el riesgo para su salud Karina Torres viajó a Colombia para someterse a varias cirugías con el objetivo de retirar el material de su cuerpo. El proceso de recuperación fue largo y requirió diversas intervenciones, convirtiéndose en otra prueba que tuvo que superar para recuperar su bienestar físico y emocional.

Hoy, después de más de seis años alejada de las drogas, Karina Torres se encuentra enfocada en hacer crecer sus negocios, consolidar su carrera artística y seguir construyendo su futuro profesional. Su historia de superación la ha convertido en una de las figuras más queridas de redes sociales y, para muchos fans, La Lic, ya es una de las grandes favoritas de La casa de los famosos México 2026.