Maxine Woodside cuestiona sueldo de Ernesto Laguardia tras ser confirmado en LCDLFM 2026: ¿es el mejor pagado?

Luego de que Ernesto Laguardia fuera confirmado como el primer habitante de La casa de los famosos México, las reacciones en redes no se han hecho esperar. Una de las que no dudó en cuestionar su participación fue Maxine Woodside, quien pensó que no estaría en el reality show. ¿Qué dijo el actor?

Te recomendamos: ¿Cómo ha cambiado el elenco de la telenovela Corona de lágrimas? Así lucen hoy los protagonistas a más de 14 años del estreno

Ernesto Laguardia es habitante de La casa de los famosso México. / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Cómo fue la revelación de Ernesto Laguardia como habitante de La casa de los famosos México?

Después de que se dieron a conocer las primeras pistas sobre el habitante de La casa de los famosos México, la noche del 6 de julio se reveló que Ernesto Laguardia formará parte de la cuarta temporada del reality show.

Desde que se dio a conocer el video con las pistas, el público telenovelero especuló que se trataba del actor y presentador, ya que aparecían elementos que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria en el entretenimiento.

Pese a que su participación en el programa 24/7 se especuló desde semanas atrás, el actor mantuvo el silencio hasta la noche de su revelación, pero dejó claro que no estaba “cerrado a nada”. Aunque su participación fue bien recibida, ya se ha comenzado a hablar sobre su sueldo, ¿será el mejor pagado?

Lee: La casa de los famosos México 4: Estas son las pistas de la segunda habitante confirmada, VIDEO

Ernesto Laguardia estará en La casa de los famosos México. / Instagram: @ernestolaguardiaoficial

¿Qué dijo Maxine Woodside sobre la revelación de Ernesto Laguardia como habitante de La casa de los famosos México?

Tras su confirmación como habitante de La casa de los famosos México, Ernesto Laguardia concedió una entrevista a Maxine Woodside, quien aseguró que no creía que el actor fuera a entrar y lanzó un fuerte comentario sobre el sueldo, cuestionado: "¿Te metieron a billetazos?”

El intérprete de “La madrastra” no abordó directamente el tema económico, pero mencionó que sí había una buena retribución económica. “Algo hay de eso, nos están pagando muy bien. Lo importante es que es un experimento social y también para mí”, expresó y agregó:

“Lo platiqué con mi esposa, con mis hijos… Llegamos a la conclusión de que, después de dos años de que me han estado invitando, era el momento correcto para hacerlo. Yo me siento muy preparado, muy tranquilo, muy en paz conmigo mismo y con la vida”. Ernesto Laguardia

Lee: ¿Adrián Marcelo regresa a La casa de los famosos México? Conductor revela la verdad: “Es un programa polémico”

🎤🔥 “¿Te metieron a billetazos?… hasta aposté que no entrabas”: Maxine Woodside (@maxwoodside) cuestionó a Ernesto Laguardia sobre La Casa de los Famosos y él destapó que lo vive como un experimento social.#TodoParaLaMujer pic.twitter.com/q8ZdGsKX4j — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 7, 2026

¿Cuándo se revelará al resto de los habitantes de La casa de los famosos México?

Hasta ahora, la primera revelación ha generado una reacción positiva por parte de los televidentes, pero aún falta por conocer al resto de los habitantes, quienes se irán dando a conocer diariamente hasta la fecha de inicio del reality.

Cabe recordar que, una vez que inicie el programa, la dinámica seguirá siendo la misma que las temporadas anteriores. Domingos de eliminación, lunes, martes, jueves y viernes de galas semanales y miércoles de nominación.

Respecto al equipo de conductores, se mantiene igual; estará conformado por Galilea Montijo, Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp.

No te pierdas: ¿‘Medio Metro’ confirma su ingreso a La casa de los famosos México 4?: “Van a dar la noticia”