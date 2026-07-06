‘La casa de los famosos México 2026’: ¿Quién es el primer habitante confirmado HOY lunes 6 de julio?

Tras mucho tiempo de espera y un ligero cambio de planes, al fin se revelará al primer habitante confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026’, cuyo estreno está programado para el próximo 26 de julio, a las 8:30 pm.

A través de redes sociales, la producción lanzó un video con ciertas pistas del participante. Esto ha dado pie a muchas teorías sobre la identidad del famoso que se integrará al polémico reality.

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Primer habitante de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver la revelación del primer confirmado de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Durante la semana pasada, la producción de ‘La casa de los famosos México 2026’ había dicho que la revelación del primer habitante se haría el domingo 5 de julio, tras el partido del Mundial 2026 entre México e Inglaterra.

No obstante, se reprogramó para darle prioridad a la cobertura del encuentro deportivo. En un video para redes sociales, Galilea Montijo, la conductora estelar, fue quien dio a conocer este cambio y todos los detalles. Esto dijo:

“Ya es oficial: será este lunes 6 de julio a las 8:28 p.m. cuando finalmente se revele la identidad del primer habitante de La casa de los famosos México 2026. La cita es por ViX, Las Estrellas, Canal 5, El Nueve y las plataformas digitales oficiales del reality”, expresó.

Galilea Montijo regresa como conductora de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Ernesto Laguardia es el primer confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026’?

Entre las pistas que compartió ‘La casa de los famosos México’ sobre el primer habitante de la cuarta temporada están:

Un conejo de peluche con moño azul

Un vestuario de mecánico

Un traje de época

Una imagen de dos personas bailando vals.

Una figura de quinceañera.

La mayoría de los fanáticos haría referencia a Ernesto Laguardia. Y es que al actor se le ha visto en telenovelas de época, así como en el melodrama de ‘Quinceañera’. En su momento, Laguardia fue cuestionado sobre su posible entrada al proyecto.

¿En respuesta? Dijo que “no estaba cerrado a nada”. Sin embargo, no dejó muy claro si realmente estaría o no en el show. Aunque muchos interpretaron sus palabras como una negativa, otros creen que simplemente quiso mantener todo el asunto en secreto.

“Siempre hay que estar listos para lo que sea en esta carrera. No estoy asegurando nada porque no hay nada de nada. No sé realmente de qué hablar. No hay que pelearse con ningún tipo de formato. Adaptarse a los cambios. No quedarse atrás”. Ernesto Laguardia

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Rumores dicen que Ernesto Laguardia podría estar en ‘La casa de los famosos México 2026' / Mezcalent

El calendario semanal de ‘La casa de los famosos México 2026’

El calendario semanal para ‘La casa de los famosos México 2026’ será el siguiente:

Domingos de eliminación : Las galas de expulsión serán encabezadas por Galilea Montijo, quien regresa por cuarta vez al proyecto.

: Las galas de expulsión serán encabezadas por Lunes, martes, jueves y viernes: Para las galas semanales, estarán Odalys Ramírez y Diego de Erice. Aquí se abordarán los acontecimientos más importantes. Comienzan a las 9:30 pm y se podrá ver por el canal 5.

Aquí se abordarán los acontecimientos más importantes. Comienzan a las 9:30 pm y se podrá ver por el canal 5. Miércoles de nominación: Galilea Montijo también estará a cargo de las galas de nominación. También comienza a las 9:30 pm.

Las pre y postgalas estarán bajo el mando de Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, y Ricardo Margaleff. En tanto que Marie Claire Harp estará como host digital.

Calendario semanal de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Este es el primer habitante confirmado de ‘La casa de los famosos México 2026’

Si bien la revelación estaba programada para dentro de unas horas, diversos usuarios han reportado que la televisora habría revelado por accidente a su primer habitante. Justamente se trataría de Ernesto Laguardia.

Información en desarrollo...

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