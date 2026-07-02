La casa de los famosos México 4: ¿Ya hay primer habitante confirmado? Revelan las primeras pistas VIDEO

La nueva temporada del reality más exitoso de la actualidad está a unas semanas de comenzar y ya han surgido teorías y especulaciones sobre quiénes serán los habitantes de esta nueva edición. Entre los nombres que más han sonado está el de Yanet García para entrar a “La casa de los famosos México”, aunque hasta el momento su participación no ha sido confirmada.

Sin embargo, las dudas comienzan a despejarse. En las redes sociales del reality se publicaron las primeras pistas sobre la identidad del primer habitante confirmado. ¿Quién es? Aquí te contamos.

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La casa de los famosos México / Facebook: La Casa de los Famosos México

¿Quiénes son los conductores confirmados de La casa de los famosos México 4?

Días atrás se confirmó que los conductores que han estado en anteriores temporadas regresarán para la edición de este 2026.

Galilea Montijo seguirá siendo la conductora principal del reality, mientras que Diego de Erice y Odalys Ramírez serán los encargados de las galas semanales.

Así como también Wendy Guevara, Ricardo Margaleff, conductores de las pre y post galas, así como Marie Claire. Harp como host digital.

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Galilea Montijo / Mezcalent

Pistas del primer confirmado de La casa de los famosos México 4

Sin aviso previo, en las redes de “La casa de los famosos México” apareció un video en el que se revelan las pistas del primer habitante confirmado de esta temporada.

Se observan detalles específicos como dos maniquíes con vestuario de personajes, claquetas, ramos de flores y una máquina de peluches en la que aparece un conejo con un moño azul; otra pista que no pasa desapercibida es el fondo de la máquina: una pareja bailando vals y en grande el número “XV”.

En redes sociales los usuarios ya especulan la identidad del habitante. El nombre más sonado es el de Ernesto Laguardia; pero igual existen otras versiones como la de Moises Peñaloza, ex de Elaine Haro. Sin embargo, todo queda en calidad de rumor.

Cabe señalar que solo se revelará al confirmado el próximo domingo. ¿Quién será?

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🚨 ¡Sorpresaaaa! 👀 Estas son algunas PISTAS DEL PRIMER HABITANTE que será REVELADO este DOMINGO 5 de julio ¡DESPUÉS DEL PARTIDO DE MÉXICO VS INGLATERRA! 😱#LaCasaDeLosFamososMx, GRAN ESTRENO domingo 26 de julio, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #ViX pic.twitter.com/iyr5C6KlVd — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 2, 2026

¿Cuándo anunciarán al primer habitante de La casa de los famosos México y cuando se estrena?

En días anteriores, se adelantó que será el próximo domingo 5 de julio cuando se dará a conocer oficialmente quién es el primer famoso confirmado para la casa, con una transmisión especial.

La revelación está programada después del partido de México vs. Inglaterra y será transmitida a través del Canal de Las estrellas y la plataforma de Vix.

“La casa de los famosos México 4" iniciará el domingo 26 de julio y se espera que cada semana revelen un nuevo integrante, de forma que para el arranque del reality, el público ya sepa quienes estarán compitiendo para llegar a la ansiada final.

El reality pinta para ser muy polémico, pues la revelación de Galilea Montijo como conductora causó escándalo, principalmente por el aspecto de la presentadora de Hoy.

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