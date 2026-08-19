Yahir comparado con Mariana Echeverría tras ser exhibido en el “Cine” de LCDLFMX y ¿sale?: “Me salgo... hoy”

La noche del 18 de agosto en La casa de los famosos México 2026 estuvo llena de polémica, luego que el “Cine” dejara al descubierto algunas fricciones entre habitantes del reality. Uno de los “exhibidos” fue Yahir, quien ahora es señalado por compañeros e internautas. ¿Qué sucedió?

Yahir exhibido en el “Cine” de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué pasó en la “Noche de cine” de La casa de los famosos México 2026 el 18 de agosto?

Un total de tres películas se mostraron durante la “Noche de cine” de La casa de los famosos México 2026, teniendo como protagonistas a algunos de los habitantes del reality. Estos fueron los títulos de las grabaciones:



Posdata: Te amo… te odio,

Eterno resplandor de un sueño perdido y,

y, El señor de las raciones.

Entre risas nerviosas y algunas miradas, todos vieron el contenido de estas cápsulas que la producción preparó para que todos vieran algunas situaciones de las que NO tenían conocimiento.

En el caso de Yahir, la última película fue dedicada para él, evidenciando algunas acciones que ha tomado sin que los demás vean, así como lo que dicen las personas sobre su rol al “repartir” la comida.

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Noche de Cine en La casa de los famosos México 2026 / TelevisaUnivision

¿Yahir abandona La casa de los famosos México 2026 tras ser comparado con Mariana Echeverría?

Tras lo expuesto durante la “Noche de cine”, Yahir fue rápidamente cuestionado por los conductores de La casa de los famosos México 2026 sobre sus decisiones al frente de la cocina, y contestó lo siguiente:

Estoy tratando de darle organización a la cocina para que nos alcance. Si no le damos orden a la cocina con el 50 por ciento de presupuesto vamos a batallar el fin de semana. Yahir

Mientras en redes sociales ya lo comparaban con Mariana Echeverría, Yahir respondía a los señalamientos y hasta preguntó a sus compañeros si querían que diera un paso al costado (de la cocina):

Nunca me he cerrado a escuchar a nadie, con todo el gusto del mundo me salgo de la cocina hoy mismo, no tengo ningún problema. Yahir

Más allá de la polémica, esto no implica una salida del reality, si no de las recientes imágenes que lo mostraron en otra faceta que muchos de los demás habitantes desconocían. ¿Cambiarán las cosas?

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¿Habitantes de La casa de los famosos México 2026 se enojaron con Yahir tras el “Cine”?

Aunque la intención del “Cine” parecía mostrar una situación de Yahir que sucedía todas las mañanas (comiendo varios huevos), los habitantes le mostraron su respaldo durante la conversación.

Al parecer, a sus compañeros de reality no les interesó mucho su dinámica al despertar, por lo que Yahir se mantiene aún como el líder de la cocina y organizando en algunas otras actividades.

En horas recientes, Yahir también enfrentó a Mariana en la cocina, luego de que viera como su compañera preparaba y distribuía la comida, en un tenso momento que se viralizó en redes sociales.

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