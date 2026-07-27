La casa de los famosos México 2026: ¿Yahir enseñó de más al ponerse la pijama? | VIDEO

A pocas horas del estreno de ‘La casa de los famosos México 2026', sus habitantes ya están conviviendo y han regalado varios momentos que han dado de qué hablar y también han robado miradas.

Uno de ellos fue Yahir, quien fue captado mientras se cambiaba de ropa dentro de La casa y no tardó en causar suspiros entre sus seguidoras. El clip se viralizó y dejó una pregunta: ¿tuvo un descuido y enseñó de más? Te contamos.

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Yahir / Instagram

¿Cómo fue el momento en el que Yahir se puso la pijama en La casa de los famosos México 2026?

Yahir es conocido por su afición al deporte y por mantener un físico que suele robarse las miradas de sus seguidores, y, durante sus primeras horas en ‘La casa de los famosos México 2026', no fue la excepción.

En un clip de apenas unos segundos, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se observa al cantante dentro del baño de la casa mientras se cambia de ropa para comenzar el día.

En las imágenes aparece vistiendo una playera sin mangas y unos shorts por encima de la rodilla. Al quitarse la camiseta, dejó al descubierto por unos instantes su abdomen y brazos marcados. Aunque no enseñó más, ese breve momento bastó para desatar una ola de comentarios de sus seguidoras:



“Yahir no te había visto bien”

“Siempre ha estado RE BIEEEEN”

“Excelente servicio”

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Yahir no te había visto bien 😏 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/ONUQ5cypzL — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 27, 2026

¿En qué cuarto quedó Yahir y cómo se conformaron las habitaciones en La casa de los famosos México?

Durante el estreno de ‘La casa de los famosos México 2026' se dieron a conocer a los últimos habitantes que ingresaron al reality y también quedaron definidas las tres habitaciones en las que convivirán durante las próximas semanas.

Yahir fue asignado a la habitación Malibú. Así quedó conformado su cuarto y el resto de las habitaciones de la casa:

Tulum



Brianda Deyanara

Memo Schutz

Arantza Ruiz

Mariana

Moisés Peñaloza

Ibiza



Ese Pérez

Yanet García

Cynthia Klitbo

Ernesto Laguardia

Luis Chaparro

Malibú



Fede Vigevani

Masad Altamimi

Gema Garoa

Ximena Herrera

Flor Vigna

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Habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2026 / Facebook

¿Quién es Yahir, el cantante que participa en La casa de los famosos México 2026?

Yahir saltó a la fama por ser parte de la primera generación de ‘La academia’ en el 2002, con compañeros como Nadia, Victor García y Myriam, entre otros.

En 2003, lanzó su primer disco y saltó a las listas de popularidad con ‘Alucinado', cover del cantante italiano Tiziano Ferro.

Desde entonces, ha logrado una exitosa carrera musical, con algunas etapas breves en la actuación y ahora, es uno de los 18 habitantes de la casa más famosa de México.

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