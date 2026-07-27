¿Participante de La casa de los famosos México 2026 entró embarazada? Así comenzaron los rumores hace unas horas

La primera noche de La casa de los famosos México 2026 estuvo llena de momentos inesperados y primeras polémicas. En redes, aseguran que una participante tiene síntomas de embarazo y hasta especulan su salida. ¿Será que sí?

Habitantes de La casa de los famosos México 2026

¿Quién es la participante de La casa de los famosos México 2026 que aseguran está embarazada?

La actriz Gema Garoa, quien ingresó como una de las habitantes sorpresa de La casa de los famosos México 2026 durante el día de estreno, presentó náuseas y vómitos durante la madrugada, situación que desató una ola de rumores sobre un supuesto embarazo.

Todo ocurrió pocas horas después de la gala de estreno, cuando Garoa comenzó a sentirse mal mientras permanecía en el baño. Aquí algunos de los comentarios:



“Uff, algo nuevo”,

“Dicen que Gema será la primera en salir” y,

“Será que sí viene un bebé?

En ese momento únicamente estaba acompañada por la actriz Arantza Ruiz, quien no dudó en preguntarle directamente si estaba embarazada.

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¿Gema Garoa embarazada en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Gema Garoa confirma su embarazo en La casa de los famosos México 2026?

Lejos de molestarse por la pregunta de Arantza Ruiz en La casa de los famosos México 2026, Gema Garoa respondió con humor y descartó por completo la posibilidad de un embarazo.

Incluso comentó que llevaba alrededor de tres meses en celibato por decisión propia, dejando claro que el embarazo no era la causa:

Tengo tres meses de celibato, me preparé para entrar, como para no quererme agarrar a alguien aquí. Gema Garoa

Aunque el episodio generó todo tipo de comentarios y teorías entre los seguidores del programa, todo se trató solo de un malestar físico y que pudo estar relacionado a algún alimento.

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¿Quién es Gema Garoa, participante de La casa de los famosos México 2026?

Gema Garoa es una actriz y modelo mexicana de 35 años que ha desarrollado una gran trayectoria en la televisión. A lo largo de su carrera ha formado parte de diversas telenovelas, entre ellas:



Sin rastro de ti,

Mi adorable maldición,

La jefa del campeón,

Cita a ciegas,

Como tú no hay 2,

Contigo sí,

Eternamente amándonos y,

y, Fugitivas.

Por otra parte, trascendió previo al estreno de La casa de los famosos México 2026, Gema Garoa sufrió el fallecimiento de su padre, según especulaciones, apenas días antes de su ingreso.

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