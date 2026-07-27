La casa de los famosos México 2026: ¿Quién es el primer líder de la temporada 4?

La casa de los famosos México 2026 apenas comenzó y este lunes vivirá uno de sus momentos más importantes. La primera prueba del líder definirá qué habitante obtendrá inmunidad, acceso a la suite del líder y una importante ventaja dentro del juego. Además, todo apunta a que el ganador asegurará un beneficio que podría cambiar el rumbo de la temporada desde sus primeros días.

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Lista completa de los 18 habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’

Ernesto Laguardia : Actor y presentador.

: Actor y presentador. Karina Torres : Influencer.

: Influencer. Ximena Herrera : Actriz.

: Actriz. Aldo Rendón : Influencer y asesor de imagen.

: Influencer y asesor de imagen. Moisés Peñaloza : Actor, modelo y empresario.

: Actor, modelo y empresario. Masad Altamimi : Influencer y empresario.

: Influencer y empresario. Cynthia Klitbo : Actriz.

: Actriz. Yahir : Cantante y actor.

: Cantante y actor. Flor Vigna : Influencer.

: Influencer. Arantza Ruiz : Actriz y streamer.

: Actriz y streamer. Fede Vigevani : Influencer.

: Influencer. Ese Pérez : Influencer.

: Influencer. Brianda Deyanara : Influencer.

: Influencer. Memo Schutz : Comentarista deportivo.

: Comentarista deportivo. Yanet García : Conductora.

: Conductora. Gema Garoa

Luis Chaparro

Mariana

Previo al ingreso de Fede Vigevani, se dio a conocer que este último será una especie de “cómplice” para el público. La gente podrá ponerle retos y dinámicas mediante el canal de WhatsApp. Será por tiempo limitado.

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Habitantes de La casa de los famosos México 2026

¿Quién fue el primer nominado de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Apenas estaban entrando los habitantes a La casa de los famosos México 2026 cuando una dinámica sorpresa de la producción definió al primer nominado de la temporada, tomando desprevenidos a los participantes desde el primer día.

La encargada de tomar la decisión fue Arantza Ruiz, quien, siguiendo las instrucciones de Wendy Guevara, tuvo que elegir a uno de sus compañeros. Tras algunos momentos de duda, la actriz señaló a Aldo Rendón, generando sorpresa dentro de la casa.

Aunque Aldo mostró inicialmente su molestia por la elección y muchos pensaron que nacía la primera rivalidad de la temporada, minutos después ambos fueron vistos conviviendo con normalidad, dejando claro que la tensión quedó atrás.

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Aldo Rendón es uno de los habitantes de La casa de los famosos México 2026. / IG: @aldorendon / Redes sociales

¿Cómo están distribuidos los cuartos en ‘La casa de los famosos México 2026’?

La formación de los cuartos en La casa de los famosos México 2026 estuvo en manos de los tres líderes elegidos previamente por el público a través de redes sociales: Karina Torres, Fede Vigevani y Aldo Rendón. Tras una dinámica de azar con bolas de colores, cada uno obtuvo una habitación y la oportunidad de seleccionar a los habitantes que formarían parte de su equipo.

Cuarto Tulúm (Azul)

Karina Torres (Capitana)

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Arantza Ruiz

Mariana

Moisés Peñaloza

Cuarto Malibú (Amarillo)

Fede Vigevani (Capitán)

Masad Altamimi

Gema Garoa

Ximena Herrera

Flor Vigna

Yahir

Cuarto Ibiza (Morado)

Aldo Rendón (Capitán)

Ese Pérez

Yanet García

Cynthia Klitbo

Ernesto Laguardia

Luis Chaparro

¿Quiénes son los finalistas de la primera prueba del líder en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Cabe recordar que Gema Garoa llegó a la prueba con una importante ventaja. Durante la noche de estreno de La casa de los famosos México 2026 obtuvo el beneficio de convertirse automáticamente en la primera finalista de la prueba del líder, por lo que los otros 17 habitantes tendrán que competir por los lugares restantes para acompañarla en la ronda decisiva.

La dinámica arrancó con un sorteo que definió el orden de participación. Los habitantes fueron llamados por grupos y cada uno sacó una pelota numerada que determinó su turno dentro de la competencia, en busca de avanzar a la gran final de la prueba del líder.

Grupo 1



Yanet García

Cynthia Klitbo

Aldo Rendón

Grupo 2



Ernesto Laguardia

Ese Perez

Luis chaparro

Grupo 3



Arantza

Mariana

Brianda

Grupo 4



Karina Torres

Memo

Grupo 5



Ximena

Flor

Massad



Grupo 6



Yahir

Fede

Semifinalistas

-Yanet

-Ernesto Laguardia

-Mariana

-Moises Peñaloza

-Flor Vigna

-Fede

Información en desarrollo:

¿Qué privilegios gana el líder de la semana en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Quien logre convertirse en el primer líder de La casa de los famosos México 2026 obtendrá una serie de beneficios que podrían cambiar el rumbo del juego desde la primera semana. El ganador tendrá inmunidad durante las nominaciones, por lo que ninguno de sus compañeros podrá asignarle puntos para enviarlo a la placa.

Además, disfrutará de la exclusiva suite del líder, donde podrá descansar lejos del resto de los habitantes y elegir a un acompañante para compartir este privilegio. Como si eso no fuera suficiente, también tendrá en sus manos el valioso poder de salvación, con el que podrá rescatar a un participante nominado.

Sin embargo, conservar ese beneficio no será sencillo. El jueves se definirá qué habitante retará al líder en el tradicional duelo por el robo de la salvación, mientras que el viernes ambos se enfrentarán para determinar quién se queda con este importante poder. Como recompensa extra, el vencedor de esa batalla también se llevará un auto del año, uno de los premios más atractivos de la temporada.