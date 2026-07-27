La casa de los famosos México 2026: Filtran quién será el primer eliminado, ¡ya tendría las horas contadas!

Comenzó la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ y con ella, el público ya eligió a sus primeros favoritos, además de que surgieron las teorías sobre quiénes podrían ser los primeros eliminados del reality.

A estas predicciones se sumó la astróloga ‘La Güera de las estrellas’, quien analizó a los habitantes y reveló quién, según los astros, podría abandonar la competencia en las próximas semanas. ¿Quién se va? Te contamos.

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La casa de los famosos México 4 / Redes sociales

¿Qué reveló ‘La Gera de las estrellas’ sobre la primera eliminación de ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Durante la emisión del lunes 27 de julio de El Heraldo de México, la astróloga ‘La Güera de las Estrellas’, en compañía de Cristian Miranda, analizó el perfil de cada uno de los habitantes basándose en su fecha de nacimiento y signo zodiacal, para anticipar cómo será su comportamiento dentro de ‘La casa de los famosos México’.

Aseguró que esta temporada estará marcada por complicidades, pero también por traiciones y grandes decepciones entre los participantes.

Sobre quién podría convertirse en el primer eliminado, Cristian Miranda no dudó en señalar a Ximena Herrera. Sin embargo, ‘La Güera de las estrellas’ no lo aseguró, pero consideró que la actriz corre el riesgo de abandonar la competencia en las primeras semanas.

“Es una de las que podría estar en las tablitas, de las primeras semanas, sí.” ‘La Güera de las estrellas’

La astróloga también mencionó a Gema Garoa como otra de las participantes con mayor riesgo de ser eliminada en las primeras galas, pues considera que desde el inicio ha proyectado una actitud que podría jugarle en contra.

Con una actitud terrible, desde el primer día (...) La podrían sacar solo por eso el próximo domingo.” ‘La Güera de las estrellas’

También, mencionó que existe la tendencia de que los habitantes que se envuelven en polémica desde los primeros días, son los primeros eliminados; por lo que les aconsejó manejarse con cuidado en la casa.

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¿Quiénes son los habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2026?

La cuarta edición del reality cuenta por primera vez con 18 habitantes, en lugar de 16, como había sido en anteriores temporadas.

Esta es la lista completa de habitantes para ‘La casa de los famosos México 2026':



Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Fede Vigevani

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yanet García

Mariana

Gema Ganoa

Luis Chaparro

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Habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2026 / Facebook

¿Cómo fue el estreno de ‘La casa de los famosos México’ 2026?

El evento de inicio del reality mostró todas las novedades con las que contará para este 2026, comenzando con la presentación de las tres habitaciones en las que convivirán los habitantes: Malibú, Ibiza y Tulum. Cada una cuenta con seis camas, lo que confirmó que esta edición tendrá 18 participantes.

Además, se anunció la creación de un canal de WhatsApp para que el público pueda interactuar y vivir una experiencia más inmersiva.

Ahora solo queda esperar para conocer cómo se desarrollará la convivencia y si las primeras predicciones sobre los eliminados terminan por cumplirse.

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