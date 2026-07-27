La casa de los famosos México 2026: Ese Pérez y Gema Garoa... ¡juntos en la cama! | VIDEO

Apenas unas horas después del inicio de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’, los habitantes ya regalaron los primeros momentos que están dando de qué hablar.

Mientras algunos protagonizaron escenas que desataron polémica, otros despertaron rumores sobre el posible nacimiento del primer romance del reality, como Ese Pérez y Gema Garoa, quienes fueron captados ¡¿juntos en la misma cama?! ¿Qué fue lo que pasó? Te contamos.

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Ese Pérez y Gema Garoa / Instagram

¿Por qué Ese Pérez y Gema Garoa terminaron juntos en la misma cama?

Un clip comenzó a viralizarse la mañana de este lunes, en el que se observa al influencer acercarse a la cama de Gema Garoa y acostarse a su lado. Durante unos segundos, ambos se abrazan y, poco después, Ese Pérez se levanta y continúa con la convivencia.

Desde las primeras horas del reality, ambos han compartido varios momentos juntos, por lo que los usuarios en redes sociales ya comenzaron a “shippearlos”. Incluso, otro video los muestra bromeando como si fueran un matrimonio y recreando una escena de celos. “Ya tenemos ship: Gema y Ese Pérez”, escribieron algunos usuarios.

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¿Por qué Gema Garoa ingresó de luto a La casa de los famosos México 2026?

Horas antes del estreno de La casa de los famosos México, se dio a conocer el fallecimiento del papá de Gema Garoa, tema que la actriz abordó durante el brindis de bienvenida con sus compañeros.

Entre lágrimas, habló de las pérdidas que ha enfrentado en los últimos años. Reveló que su mamá falleció hace dos años y que ahora también perdió a su papá, con quien mantenía una relación distante y conoció hace dos años.

“Hace un tiempo murió mi mamá y hace dos años conocí a mi papá. Ayer le hablé para decirle que iba a entrar al programa y me enteré de que acababa de fallecer. No pasa nada, la vida sigue, yo la verdad no tengo una convivencia con él de padre e hija; sin embargo, es un momento feo en mi vida”. Gema Garoa

Además, conmovió a los demás habitantes al pedirles que no la nominaran en la primera semana, pues aseguró que desea atravesar su duelo acompañada por sus compañeros dentro de la casa.

“No tengo familia, soy huérfana, quiero vivir mi duelo con ustedes” Gema Garoa

Gema Garoa habitante de La casa de los famosos México. / Redes sociales

“Hace 2 años conocí a mi papá, ayer le hablé para decirle que entraba al programa y me enteré que acababa de fallecer. No quiero que me salgan con la mamada de - la nomino para que viva el duelo con su familia - soy huérfana, quiero vivir el duelo con ustedes” 😭 Gema Garoa es… pic.twitter.com/TcETxyj2qI — nacho con O (@NachoConO) July 27, 2026

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¿Cuál es el calendario semanal de La casa de los famosos México 2026? Horarios de todas las dinámicas por día

El reality tiene actividad 24/7 al interior de la casa, la cual se puede sintonizar con la suscripción en la plataforma de streaming Vix

Todos los días se llevan a cabo dinámicas, actividades y retos que culminan con la eliminación de un habitante cada domingo; y el cronograma de actividades queda así:



Lunes - Prueba de líder

Martes - Inicio de la prueba semanal. Noche de cine. Vida en foto. Cabina de tentaciones.

Miércoles: Noche de salvación.

Jueves: Prueba robo de la salvación. Final prueba semanal. Moneda o caja del destino. Cena de nominados.

Viernes: Robo de la salvación y fiesta temática.

Domingo: Posicionamientos y eliminación.

Estas actividades son transmitidas por Canal 5 y Vix a partir de las 10 pm. y Los domingos de eliminación comienzan a las 8:30pm.

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