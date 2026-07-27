La casa de los famosos México 2026: ¿Primer pleito? Habitante no le jaló al baño y Cynthia Klitbo ¡explota!
¿Primer pleito en La casa de los famosos México 2026? Cynthia Klitbo explota y tacha de "puerco" a un habitante del reality. ¡Esto pasó!
La casa de los famosos México 2026 parece tener su primera polémica, y es que cada habitante tiene sus propios hábitos a la hora de convivir. Ahora, Cynthia Klitbo lanza advertencia tras encontrar sucia la taza de un baño. ¿A quién culpó?
¿Cómo fue el enojo de Cynthia Klitbo en La casa de los famosos México 2026?
El problema inició cuando habitantes de La casa de los famosos México 2026 se divertían con una dinámica en la que jugaban con mímica.
De un momento a otro, Cynthia se paró frente a sus compañeros y decidió alzar la voz para dar a conocer que uno de los baños se encontraba sucio: "¿Quién acaba de ir al baño y no le bajó?”, dijo.
Todos comenzaron a hacer preguntas al respecto, sobre si el culpable había hecho del número ¿1 o 2?, empezando también a especular sobre los posibles nombres.
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¿A quién culpó Cynthia Klitbo de no bajarle al baño en La casa de los famosos México 2026?
La acusación de Cynthia Klitbo en La casa de los famosos México 2026 no fue directa, fungió más bien como un comentario al aire para que alguien pudiera revelar detalles de lo ocurrido.
Posteriormente, Cynthia fue al baño con Memo Schutz, para así poder mostrarle las “huellas del delito”, la actriz dijo lo siguiente:
Pues una puerca dejó ahí los meados, los acabamos de lavar (las tazas del baño).
Internautas apoyaron rápidamente la actitud de Cynthia, pues creen que aunque sea el primer o último día, los habitantes tienen que mostrar la “educación":
- “Eso sí está bien, que diga las cosas como son”,
- “No llevan ni un día” y,
- “Es justificable”.
Te dejamos el video de lo ocurrido. ¿Tú qué opinas al respecto?
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@jonathanvargass
😱🔥 Cynthia klitbo inicia hablando acerca del baño que pasó en la casa de los famosos México 2026 #lacasadelosfamosos #fedevigevani #cynthiaclitbo #karinatorres #mexico @Fede Vigevani @Kary Torres Oficial 🏳️⚧️ 💗 @BRIANDA 💖 @iamYanetGarcia♬ sonido original - Jonathan Vargas
¿Producción de La casa de los famosos México 2026 castiga a un habitante?
Al momento de esta nota, no hay información o algún comunicado que corresponda a lo acontecido en La casa de los famosos México 2026.
Por otra parte, tampoco existe un video que demuestra quién es el habitante que entró previamente a Cynthia Klitbo, para que de esta manera pudiera recriminarse directamente al presunto culpable.
¿Saldrá el video en las próximas horas?
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