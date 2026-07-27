¿Terremoto en La casa de los famosos México 2026? Mientras dormían, habitante grita: “Está temblando” VIDEO

La casa de los famosos México 2026 por fin se estrenó, y además de las revelaciones sorpresa, otro viral momento se vivió en el reality. Ahora, un habitante gritó en plena madrugada que estaba temblando, encendiendo las alertas de sus compañeros. Te contamos todo.

Cambios en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los 18 habitantes confirmados de La casa de los famosos México 2026?

Durante el gran estreno de La casa de los famosos México 2026 se confirmaron otros tres nombres de celebridades, quienes se unieron al proyecto para así, intentar ganar los cuatro millones de pesos.

Esta es la lista completa de habitantes de esta cuarta temporada:



Ernesto Laguardia, actor y conductor.

Karina Torres, influencer y creadora de contenido.

Ximena Herrera, actriz.

Aldo Rendón, influencer y consultor de imagen.

Moisés Peñaloza, actor, modelo y empresario.

Cynthia Klitbo, actriz.

Yahir, cantante, actor y conductor.

Flor Vigna, influencer y boxeadora originaria de Argentina.

Massad Altamimi, empresario e influencer de ascendencia árabe.

Arantza Ruiz, actriz, influencer y streamer.

Ese Pérez, influencer.

Fede Vigevani, influencer y creador de contenido.

Brianda Deyanara, influencer.

Memo Schutz, comentarista deportivo de TUDN.

Yanet García, conductora y expresentadora del clima.

Luis Chaparro, creador de contenido e influencer.

Mariana, querida cantante.

Gema Garoa, actriz de televisión.

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Habitantes de La casa de los famosos México 2026

¿Hubo un temblor durante el estreno de La casa de los famosos México 2026?

Mientras todos dormían en La casa de los famosos México 2026 un extraño momento se vivió, luego de que uno de los habitantes gritara “ Está temblando ”, generando pánico durante un momento.

Todo sucedió en el cuarto Ibiza, el cual, tiene como líder a Aldo Rendón, y está conformado por:



Ese Pérez,

Yanet García,

Cynthia Klitbo,

Ernesto Laguardia y

Luis Chaparro.

Según comentarios, quien hace dicho grito, es Ese Pérez, y la persona que se asusta más, presuntamente sería Yanet García, quien dijo: “ Eso sí me da miedo, no jueguen con eso. No, no mam*n, de verdad me dan mucho miedo los temblores ”.

El video ya es viral en redes sociales, y ha generado un amplio debate, ya que mientras algunos creen que se trató de una simple broma, otros aseguran que el habitante sí creyó que había un movimiento telúrico. ¿Tú qué opinas?

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la cámara duraba buen rato enfocando a yahir dormido y de la nada otro gritaba que estaba temblando 😭😭😭#lacasadelosfamososmx pic.twitter.com/NecaC8rz4D — salvatore brothers (@nextokidr4uhl) July 27, 2026

¿Cómo quedaron conformados los cuartos en La casa de los famosos México 2026?

La primera noche de La casa de los famosos México 2026

estuvo llena de sorpresas, y una de ellas fue la conformación de los cuartos.

Te compartimos la lista de los cuartos y así dormirán los habitantes:

Ibiza



Ese Pérez,

Yanet García,

Cynthia Klitbo,

Ernesto Laguardia y

Luis Chaparro.

Tulum



Brianda Deyanara,

Memo Schutz,

Arantza Ruiz,

Mariana y

Moisés Peñaloza.

Malibú



Fede Vigevani,

Masad Altamimi,

Gema Garoa,

Ximena Herrera,

Flor Vigna y

Yair.

¿Quién será el ganador de esta temporada?

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