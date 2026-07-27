Gema Garoa llega de luto a La casa de los famosos México 2026; se sincera sobre la muerte de su papá: “Soy huérfana”

Después de que se reportara la muerte del papá de un habitante de La casa de los famosos México 2026 previo a su estreno, se dio a conocer que se trataba de Gema Garoa, una de las participantes sorpresa. ¿Por qué quiso seguir en el proyecto? ¡Te contamos!

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La casa de los famosos México 2026 arranco en medio del luto de una habitante. / Redes sociales

¿Cuándo se dio a conocer la muerte del papá de Gema Garoa, habitante de La casa de los famosos México 2026?

Un día antes del gran estreno de La casa de los famosos México 2026, la cuenta de X de ‘La comadrita’ compartió que le había llegado información de que una de las habitantes había recibido la noticia de la muerte de su papá mientras estaba en el hotel.

“Al parecer, el papá de una habitante falleció y le acaban de informar en el hotel. Desconozco aún el nombre de la habitante, pero los mantendré informados”, informó a través de redes; momentos después detalló: “Ya me dieron el nombre; falleció el padre de GG. No era oficial aún su participación dentro de La casa de los famosos”.

De inmediato, los usuarios comenzaron a especular que se trataba de Gema Garoa, una de las habitantes que aún no había sido confirmada, lo que creó dudas sobre su participación en el reality; sin embargo, la actriz llegó al estreno y aclaró la información que circulaba en redes.

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Gema Garoa es habitante de La casa de los famosos México 2026. / Mezcalent

¿Cómo fue la llegada de la actriz Gema Garoa a La casa de los famosos México 2026?

Gema Garoa se convirtió en la décimo sexta habitante de La casa de los famosos México 2026 la noche del 26 de julio. En medio de los rumores que apuntaban a que había perdido a su papá antes de ingresar al reality show, Galilea Montijo confirmó la noticia.

“Sabemos que estás pasando por un momento complicado, difícil. Queremos darte un abrazo muy fuerte de parte de toda la producción, estamos contigo”, externó la presentadora de Hoy.

De igual forma, la actriz confirmó la noticia a través de su canal de difusión, pero debido a su ingreso sorpresa al programa 24/7 no pudo dar más detalles sobre el tema hasta el brindis con sus compañeros dentro de la casa.

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Gema Garoa habitante de La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Qué dijo Gema Garoa sobre la muerte de su papá en La casa de los famosos México 2026?

Una vez que los cuartos de La casa de los famosos México 2026 quedaron asignados, los habitantes realizaron un brindis en el que hablaron brevemente sobre ellos. Gema Garoa dio a conocer la muerte de su papá y pidió no ser la primera eliminada bajo la justificación de que viva su duelo.

“Hace un tiempo murió mi mamá y hace dos años conocí a mi papá. Ayer le hablé para decirle que iba a entrar al programa y me enteré de que acababa de fallecer. No pasa nada, la vida sigue, yo la verdad no tengo una convivencia con él de padre e hija; sin embargo, es un momento feo en mi vida”. Gema Garoa

La actriz de telenovelas como “Contigo sí” y “La jefa del campeón” finalizó el tema brindando tras soltar una frase que acaparó la atención de redes. “No tengo familia, soy huérfana, quiero vivir mi duelo con ustedes”, concluyó.

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