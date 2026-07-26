Mariana Echeverría regresaría a ‘La casa de los famosos México’, ¿como participante de la nueva temporada?

La participación de Mariana Echeverría en ‘La casa de los famosos México 2024’ fue una de las más polémicas. En redes sociales, se le reprochó su apoyo a Adrián Marcelo y las críticas que hacía en contra de las chicas del ‘Team Mar’ (Gala Montes, Briggitte Bozzo y Karime Pindter).

No obstante, el hecho más comentado fue la pelea que tuvo con Briggitte por un mango. Esto le valió el apodo de ‘Lady Mangos’. El asunto fue tan viral que hasta tuvo su propio episodio en ‘La rosa de Guadalupe’.

Pese a esto, la conductora podría regresar en la nueva temporada del reality, la cual se estrenará dentro de unas cuantas horas. Al menos eso es lo que ha estado circulando últimamente. Esto es lo que se sabe.

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Mariana Echeverría participó en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México 2026' / Mezcalent

¿Mariana Echeverría confirma su regreso a ‘La casa de los famosos México 2026’?

A través de redes sociales, el conductor de ‘Vaya vaya’ informó que, presuntamente, Mariana Echeverría vuelve a ‘La casa de los famosos México 2026’. No obstante, dejó claro que no sería como habitante, sino como una panelista.

“Mariana Echeverría en ‘La casa de los famosos México cuarta temporada’, efectivamente, pero ¿de qué manera? Dando sus opiniones, críticas, acerca de los habitantes de esta nueva temporada… Será panelista de esta nueva entrega… después de que no le fue nada bien en la segunda temporada”. Vaya, vaya

Según reportó, la presentadora se siente lista para regresar al formato que le causó tanta polémica en su momento. Si bien esto no ha sido confirmado por fuentes oficiales, se recordó que, hace algunas semanas, la propia productora Rosa María Noguerón dijo que planeaba “revivir a un exhabitante”.

Cabe destacar que, en entrevista para TVNotas, un allegado a Echeverría contó que la conductora desea regresar a la televisión. Sin embargo, aún no quiere hacer nada público hasta que tenga concretado algún tipo de proyecto.

“Por el momento no lo va a aceptar públicamente, porque quiere que se concrete alguna propuesta para que no se burlen de ella los detractores que aún le quedan, pero ya que lo consiga, lo gritará a los cuatro vientos. Está muy entusiasmada. Ha hecho historias en Instagram contando cosas a la gente y ahí se percata de que ya no la rechazan. Está dispuesta a resurgir como el ave Fénix”, indicó.

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¿Mariana Echeverría se burló de Briggitte Bozzo tras polémica por su acento?

En medio de las dudas sobre su participación en ‘La casa de los famosos México 2026’, se viralizó un aparente post de Mariana Echeverría burlándose de Briggitte Bozzo por usar acento venezolano en un video para redes sociales.

El público ha criticado mucho a la actriz por haber hecho eso. Si bien ella es venezolana, se sabe que vive en México desde muy pequeña y normalmente suele hablar de forma “neutral”. Mariana se habría sumado a la ola de señalamientos al supuestamente insultarla en redes sociales. Esto se lee en la publicación atribuida a ella:

“Ayy, ahora resulta que la mini cavernicolín habla con acento venezolano. Les dije que esa Briggitte era la más falsa y actuada de La casa”.

Si bien la cuenta desde donde se hizo el post está verificada, la propia Mariana ha dicho que esa no es su cuenta oficial.

Ayy ahora resulta que la mini cavernicolín habla con acento venezolano 🤣🤣



Les dije que esa Briggitte era la más falsa y actuada de la casa.#LaCasaDeLosFamososMx#LCDLFMX https://t.co/MXLJwV662c — MARRIANA ECHEVERRIA OSNAYA STAN ᴾᵃʳᵒᵈʸ (@EcheveMariana) July 26, 2026

¿Quiénes son los confirmados para ‘La casa de los famosos México 2026’?

Hasta el momento, se han confirmado 15 participantes para ‘La casa de los famosos México 2026’, que son:

Ernesto Laguardia: Actor y presentador.

Karina Torres: Influencer.

Ximena Herrera: Actriz

Aldo Rendón: Influencer y asesor de imagen.

Moisés Peñaloza: Actor, modelo y empresario

Masad Altamimi: Influencer y empresario

Cynthia Klitbo: Actriz.

Yahir: Cantante y actor.

Flor Vigna: Influencer.

Arantza Ruiz: Actriz y streamer.

Fede Vigevani: Influencer.

Ese Pérez: Influencer.

Brianda Deyanara: Influencer.

Memo Schutz: Comentarista deportivo.

Yanet García: Conductora.

Aún faltan tres habitantes más por revelar. Según las pistas otorgadas, el público teoriza que se podría tratar de Luis Chaparro (influencer), Gema Garoa (actriz) y Mariana (cantante). Debido a que habrá más integrantes, esta edición contará con tres habitaciones que llevan por nombre:

Ibiza

Tulúm

Malibú

Estos son los cuartos de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Dónde y cuándo ver ‘La casa de los famosos México 2026’?

‘La casa de los famosos México 2026’ arrancará oficialmente este domingo 26 de julio, a las 8:30 pm. Se podrá ver por el canal de Las Estrellas y VIX, aplicación que tendrá acceso a la transmisión 24/7, así como a las pre y post galas. Galilea Montijo regresa como conductora estelar.

Las galas semanales, conducidas por Diego de Erice y Odalys Ramírez, se podrán ver a partir de las 10 pm, mediante VIX y el Canal 5. El cronograma de esta temporada quedará de la siguiente manera:

Lunes: Prueba del líder.

Martes: Inicio de la prueba semanal. Noche de cine. Vida en foto. Cabina de tentaciones.

Miércoles: Noche de salvación.

Jueves: Prueba robo de la salvación. Final prueba semanal. Moneda o caja del destino. Cena de nominados.

Viernes: Robo de la salvación y fiesta temática.

Domingo: Posicionamientos y eliminación.

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