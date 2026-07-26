La casa de los famosos México 2026: ¿Moisés Peñaloza y Mariazel tuvieron romance? Circula rumor en redes

La participación de Moisés Peñaloza (ex de Elaine Haro) en La casa de los Famosos México 2026 no solo ha causado expectativa entre sus seguidores, si no que poco a poco se han revelado detalles de su vida personal. Recientemente surgió en redes sociales el presunto romance entre él y Mariazel hace algún tiempo. ¿Es real?

¿Moisés Peñaloza tuvo romance con Mariazel? / Redes sociales

¿Cómo surgió el rumor de presunto romance entre Moisés Peñaloza y Mariazel?

Los rumores surgieron debido a la gran cantidad de tiktoks que Mariazel y Moisés Pelañoza comparten juntos, haciendo evidente su química frente a las cámaras.

A lo largo de los años han coincidido en producciones televisivas y también han participado juntos en contenido para redes sociales.

Algunos comentarios de internautas dicen lo siguiente:



“Su hijooooo, ¡guau! Yo pensaba que era su pareja”,

“Le diré a tu esposo” y,

“Pensé que era tu esposo. Perdón”.

Esa buena relación hizo que algunos seguidores comenzaran a interpretar sus interacciones como señales de un posible romance. ¿Se confirmó?

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¿Mariazel y Moisés Peñaloza en romance? / Redes sociales

¿Moisés Peñaloza y Mariazel confirmaron romane entre ambos?

La respuesta concreta es: NO. Moisés Peñaloza y Mariazel (en rumores para entrar a La casa de los famosos México 2026) solo tienen una gran amistad, misma que nació de su buena relación laboral que han construido tras colaborar en diferentes proyectos.

Los dos artistas coincidieron en la telenovela Corazón de oro, donde Mariazel interpretó a Aurora, mientras que Moisés Peñaloza dio vida a Leandro. Lo curioso es que sus personajes mantenían una relación de madre e hijo.

De hecho, volvieron a coincidir en otro proyecto, pero la sorpresa para la actriz llegó cuando se dio cuenta que su pareja en el guión era Moisés:

Ahorita ya nos ven como mamá e hijo. Ahorita hicimos un proyecto para Abelito de la guarda, nos sorprendimos los dos porque cuando yo vi quién era el que salía de mi galán dije ‘no puede ser, es mi hijo’. Me costó un poco. Mariazel en encuentro con la prensa

Además, las colaboraciones que ambos realizaron para videos de comedia en plataformas digitales reforzaron la percepción de que existía una gran cercanía entre ellos, pero confirmando que solo se trata de algo amistoso y profesional .

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¿Quién es el esposo de Mariazel?

Tras más de 20 años de relación y con una familia formada, muchos seguidores de Mariazel se preguntan quién es su esposo o si la intérprete ya está casada.

Mariazel y el actor Adrián Rubio llevan más de dos décadas juntos, y aunque ya tienen una gran familia, ambos no se han casado de manera oficial. Hace unas semanas, Mariazel dijo lo siguiente:

Ya somos un matrimonio después de tantos años, dos hijos, esa ha sido nuestra prioridad siempre. Lo tuvimos claro desde que empezamos a andar, desde que nos conocíamos. Mariazel

Mariazel dejó claro que NO es su intención a corto plazo el casarse, ya que después de tanto tiempo se entienden como un matrimonio, y así los ven también.

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