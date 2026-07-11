¿Moisés Peñaloza destapa romance con Manelyk González? Sorprende al decir: “Para el resto de mi vida”

Moisés Peñaloza, quinto confirmado de La casa de los famosos México, se sinceró sobre su supuesta relación con Manelyk González, con quien constantemente comparte contenido en redes. ¿Confirmó su romance? Te contamos.

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Moisés Peñaloza confirmado en La casa de los famosos México 2026.

¿Cómo fue la revelación de Moisés Peñaloza como habitante de La casa de los famosos México?

Después de especulaciones y predicciones sobre los habitantes de La casa de los famosos México 2026, ya se han destapado algunas personalidades confirmadas; entre ellas, Moisés Peñaloza, expareja de Elaine Haro.

Tras semanas de especulaciones sobre su participación ante el éxito que tuvo su ex en la temporada anterior, el actor se convirtió en el quinto habitante confirmado del reality show 24/7: “Espero respetar mi esencia y jugar limpio, que la gente me conozca en esencia 24/7, estoy listísimo”, expresó.

Su presencia llamó la atención desde los primeros minutos del anuncio, ya que su nombre fue muy mencionado en la edición anterior por Elaine Haro, quien regresa esta temporada como cantante. ¿Habrá reencuentro o ya se olvidaron?

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Moisés Peñaloza, ex de Elaine Haro en La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Moisés Peñaloza destapa romance con Manelyk González antes de entrar a La casa de los famosos México?

Pese a que se ha especulado que Moisés Peñaloza va a La casa de los famosos México con su ex, Elaine Haro, quien interpretará una canción del reality, el actor rompió el silencio sobre el significado que tiene Manelyk González en su vida.

Desde hace algunas semanas, la exintegrante de Acapulco Shore y Peñaloza se han dejado ver juntos en redes, principalmente TikTok, lo que ha generado rumores de un posible romance, situación que fue aclarada por el intérprete antes de entrar a La casa de los famosos México

“Manelyk es hoy en día considerada una gran amiga, una gran mujer y una gran compañera, ya que tengo la oportunidad de estar haciendo con ella una obra de teatro”. Moisés Peñaloza.

De acuerdo con el actor y modelo, en redes siempre se dice que tienen una relación, y aunque aseguró que solo se trata de una amistad, sorprendió al decir que: “Es una persona que se queda para el resto de mi vida”.

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¿Quién es Moisés Peñaloza, quinto habitante de La casa de los famosos México?

Originario de Tampico, Tamaulipas , Moisés Peñaloza

, Decidió trasladarse a la Ciudad de México para perseguir sus sueños y estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa , donde se graduó con éxito.

para perseguir sus sueños y estudiar en el , donde se graduó con éxito. Su versatilidad en la pantalla chica lo ha llevado a formar parte de exitosos programas unitarios como “La rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho” , además de importantes melodramas como “Si nos dejan”, “Minas de pasión” y “Me atrevo a amarte”.

y , además de importantes melodramas como y Asimismo, ha demostrado su carisma y espíritu competitivo en formatos programas como “Inseparables” y en la pista de “Las estrellas bailan en Hoy”.

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