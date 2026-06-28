Moisés Peñaloza ¿va a La casa de los famosos con su ex Elaine Haro?: “Queda la moneda al aire”

Elaine Haro acaparó la atención de los fans de La casa de los famosos México al aparecer en las redes del reality a pocas semanas de que se estrene la cuarta temporada; sin embargo, podría no llegar sola. ¿Habrá reencuentro con su ex? Te contamos los detalles.

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¿Elaine Haro regresa a La casa de los famosos México? / Liliana Carpio e Instagram: @elaineharoMusiC y @laCasafaMososMx

¿Por qué Elaine Hario podría regresar a La casa de los famosos México?

A pocos días de que se dé a conocer al primer habitante de la cuarta temporada de La casa de los famosos México, Elaine Haro sorprendió a propios y extraños al aparecer en las redes del reality show.

Cabe recordar que la joven actriz fue parte de la tercera emisión, donde se convirtió en una de las habitantes más queridas, por lo que su regreso ha emocionado a más de uno; sin embargo, todo parece indicar que no será como participante.

A través de un clip que se difundió en la cuenta oficial del reality, se puede observar que Haro está dentro de un estudio de grabación, lo que de inmediato avivó rumores de un sencillo para el concurso, noticia que fue confirmada horas más tarde por la artista.

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Elaine Haro será parte de La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Elaine Haro se reencontrará con su ex en La casa de los famosos México?

En medio de los rumores de un posible romance entre Aldo de Nigris y Elaine Haro, el ex de la joven reveló su interés por formar parte de La casa de los famosos México. En un encuentro con la prensa, Moisés Peñaloza aseguró que los realities dan gran proyección a la carrera.

“Queda la moneda al aire; yo siempre lo he dicho. Al final, este tipo de proyectos también suman mucho a la carrera. Si sucede, en algún tiempo lo he dicho, lo disfrutaría, lo jugaría. Estoy seguro de que tenemos una vida y venimos a disfrutarla y ser felices”. Moisés Peñaloza

Hasta ahora, Moisés Peñaloza no ha sonado como posible habitante en redes, pero en caso de ser uno de ellos, podría reencontrarse con su ex, Elaine Haro, quien prestará su voz a una de las canciones de La casa de los famosos México.

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¿Quién es Moisés Peñaloza, ex de Elaine Haro?

Moisés Peñaloza es un actor, conductor y modelo mexicano, originario de Tampico, Tamaulipas . Se mudó a la Ciudad de México y egresó del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

. Se mudó a la (CEA) de Televisa. A lo largo de su trayectoria, ha participado en unitarios como “Como dice el dicho” y “La rosa de Guadalupe” , además de telenovelas como “Si nos dejan”, “Minas de pasión” y “Me atrevo a amarte” . También ha estado en realities como “ Las estrellas bailan en Hoy” e “Inseparables”.

y , además de telenovelas como y . También ha estado en realities como “ e En 2022 representó a México en un certamen internacional de belleza masculina, donde obtuvo el título del tercer hombre más guapo del mundo. Cuatro años más tarde, inició su noviazgo con Elaine Haro La Casa de los Famosos México 2025.

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