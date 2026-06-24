Elaine Haro y Aldo de Nigris ¿confirman romance? La actriz reacciona a su beso: “Se logró”

Elaine Haro y Aldo de Nigris fueron captados dándose un beso luego de que desataron rumores de un supuesto romance tras concluir su participación en La casa de los famosos México, momento que acaparó por completo la atención de sus seguidores. ¿Ya hay romance?

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Elaine Haro habla sobre su beso con Aldo de Nigris. / Redes sociales

¿Por qué Elaine Haro y Aldo de Nigris se dieron un beso?

Elaine Haro, quien se especuló podría regresar a La casa de los famosos México, se volvió tendencia la tarde del 23 de junio al ser captada dándose un “apasionado” beso con Aldo de Nigris, lo que enloqueció a sus seguidores.

Sin embargo, su acercamiento no es parte de un vínculo sentimental que vaya más allá de la amistad, solo formó parte de la serie ‘A un gol del paraíso’ donde ambos participaron. Aunque el beso solo se dio por ficción, usuarios no pierden la esperanza de que sea algo más.

Algunos de los comentarios que se pueden leer en el video difundido en redes son: “Fuimos mal tercio en la escena”, “Sentí cosas” y “Hasta yo me puse nerviosa”, pues cabe destacar que en la escena llegaron hasta la cama.

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Aldo de Nigris y Elaine Haro encendieron las redes con un beso de novela. / Redes sociales

¿Qué dijo Elaine Haro sobre su beso con Aldo de Nigris?

Ante la viralización de la escena entre Elaine Haro y Aldo de Nigris, la actriz de “Golpe de suerte” confesó su sentir después de besarse con su excompañero de La casa de los famosos México, con quien ha sido relacionada sentimentalmente desde hace semanas.

“Es una historia que comparto con mi gran compañero Aldo de Nigris, muchas fans estaban esperando ver algo así de nosotros”, contó en el programa Hoy.

Ante los comentarios de Galilea Montijo, quien aseguró que desde antes parecían responder al entusiasmo del público, la joven actriz negó que existiera un romance y resaltó la gran amistad que hay entre ambos desde que fueron parte del reality show 24/7.

“Fue muy bonito porque somos grandes amigos y trabajamos todo con mucha confianza. Además, era una experiencia importante para Aldo en actuación y creo que el resultado se logró en pantalla”. Elaine Haro

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¿Desde cuándo son relacionados sentimentalmente Elaine Haro y Aldo de Nigris?

Durante la tercera temporada de La casa de los famosos México, Elaine Haro y Aldo de Nigris fueron relacionados por los televidentes, quienes crearon un ‘shippeo’, el cual ha seguido desde su salida del reality show.

En más de una ocasión, ambos han sido firmes al decir que solo existe una amistad; sin embargo, los diversos momentos que han protagonizado en redes siguen alimentando los rumores de que pueda existir algo más en el futuro.

“Lo bueno de las amistades es que nunca se acaban, las relaciones sí, pero las amistades nunca se acaban. La admiración y el cariño siempre van a estar entre nuestra relación”, dijo Elaine Haro antes de trabjar junto al integrante de la familia De Nigris.

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