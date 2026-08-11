¿Ese Pérez molesto con Flor Vigna? Tras supuestos celos, dice: “Ni modo que aquí le pida matrimonio”

Tras las críticas que ha desatado Ese Pérez tras su posicionamiento con Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026, el creador de contenido vive un tenso momento durante su participación en el reality luego de que se besara más de una vez con Flor Vigna en la fiesta temática del pasado viernes. ¿Confirma un romance?

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Ese Pérez en medio de la polémica en La casa de los famosos México 2026.

¿Por qué ese Pérez y Flor Vigna se besaron en La casa de los famosos México 2026?

Además del tremendo beso de Gema Garoa y Fede Vigevani en La casa de los famosos México 2026, Ese Pérez y Flor Vigan también tuvieron su momento al ser seleccionados en el juego de botella para besarse. Pese a que solo se trató de un ‘piquito’, Pérez le dijo a su compañera que buscaba un beso diferente.

Aunque en un principio Flor Vigna se negó, momentos después comenzaron a intercambiar más besos, los cuales se extendieron hasta que ambos se fueron a dormir. Al otro día, todo parecía quedar en bromas y risas entre los habitantes; sin embargo, con el paso de los días la situación se puso tensa. ¿Flor Vigna quiere una relación?

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Flor Vigna se besó con Ese Pérez en La casa de los famosos México 2026. / Fotos: Archivo TVNotas, IG @florivign, @castrolucianook y @lacasafamososm

¿Qué pasó entre Flor Vigna y Ese Pérez tras besarse más de una vez en La casa de los famosos México 2026?

Después del intercambio de besos entre Flor Vigan y Ese Pérez, la exparticipante de Supernova Génesis se tomó un tiempo para hablar con el influencer y externarle su sentir, ya que cree que podría estar jugando con ella para darle celos a Yanet García.

“Las veces que nos dimos a escondidas, me gustó, pero siento que no lo vivimos de la misma forma. Me gustaban mucho más todas las cosas antes de jugar a la ‘botellota'; antes era como energía linda, y ahora es como energía confusa”. Flor Vigna

Pese a que Vigna intentó transmitir de manera clara su sentir tras lo ocurrido en la fiesta, Ese Pérez parece no estar contento con su actitud, pues en una plática con Aldo Rendón y Karina señaló que le hubiera gustado seguir el ‘cotorreo’.

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Flor Vigna se sincera con Ese Pérez en LCDLFMX. / Captura de pantalla

¿Ese Pérez está molesto con Flor Vigna por supuesta escena de celos en La casa de los famosos México 2026?

Después de que Flor Vigna se sinceró con Ese Pérez, el creador de contenido fue percibido como ‘decaído’ por Karina Torres, quien lo cuestionó sobre su semblante. De acuerdo con el influencer, no le pareció la actitud que tomó su compañera tras el juego.

“Ni modo que aquí le pida matrimonio o le pida que sea mi novia, ¿sabes? Pero pues, convive, pásala bien, un besito. Ayer me dijo que sentía que yo las estaba utilizando a ella y a Yanet. Yaney agarra el pe** en corto”. Ese Pérez

En su plática con Aldo Rendón y Karina Torres, Pérez dejó entrever que su objetivo era pasarla bien y descartó ir más allá con Flor Vigna, lo que podría marcar ¿una nueva rivalidad en el reality?

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