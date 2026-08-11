Producción de LCDLFMX obliga a participantes a bañarse al aire libre en “El exilio": ¿Sufrieron descuido?

La producción de La casa de los famosos México 2026 introdujo una nueva “dinámica” en el reality: El exilio. Dos habitantes eliminadas se encuentran actualmente ahí, pero dicho lugar tiene varias limitaciones. Frente esto, tuvieron que bañarse... ¡al aire libre! ¿Cómo fue el momento?

El Exilio en La casa de los famosos México 2026.

¿Qué participantes de La casa de los famosos México 2026 estuvieron en “El exilio”?

Tras dos semanas de La casa de los famosos México 2026, han sido dos las personalidades eliminadas del reality de Televisa: Ximena Herrera (segunda semana) y Mariana (primera semana).

La producción decidió implementar “el exilio”, una zona destinada a las dos eliminadas, en la cual, tendrán que permanecer para poder tener la posibilidad de regresar a la competencia.

Este tipo de dinámica ya había estado presente en otros programas y ediciones. Aunque muchos toman como algo nuevo esto, muchos otros están en contra, ya que mencionan que no están respetando las votaciones de las dos primeras semanas. ¿Tú qué dices?

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¿Habitante del “exilio” en La casa de los famosos México 2026 sufrió descuido al bañarse?

“El exilio” de LCDLFMX tiene varias limitantes, no solo el pequeño espacio y la incomodidad que representa, si no también el baño y la forma en la que debían bañarse para mantener su higiene.

Durante este lunes, se hizo viral el video donde ambas están bañándose al aire libre y teniendo sumo cuidado a la hora de sostener una manta y protegerse de cualquier descuido, pues estaban siendo grabadas para el 24/7.

Mientras Ximena Herrera se bañaba, Mariana sostenía una tela grande para poder cubrir a su compañera de cuarto, dinámica que también se repitió viceversa.

No hubo algún descuido, ninguna de las dos mostró de más, y el momento de su “regaderazo” quedó solo con humor tanto para ellas, como para su público.

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Ximena Herrera bañandose en “el exilio” / Redes sociales

¿Quién de las dos habitantes del “exilio” regresó a La casa de los famosos México 2026?

La noche de este martes 11 de agosto definirá si Ximena Herrera o Mariana regresan a La casa de los famosos México 2026, en algo que podría modificar el sentido del reality.

Por otra parte, Fede Vigevani abandonará el programa, en un suceso que podría impactar emocionalmente a los demás habitantes.

¿Quién regresó?

Los conductores del programa confirmaron que Mariana regresa a la competencia.

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