Galilea Montijo responde tajante a las críticas por vivir separada de su hijo; ¿agradece no estar con él?

Después de que Galilea Montijo revelara el dolor que vivió tras la elección de su hijo de vivir con su papá, la actual conductora de La casa de los famosos México 2026 lanzó un contundente mensaje ante las críticas que recibe por no estar con su primogénito. ¿Le gustaría volver a estar con él? ¡Te contamos los detalles!

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Galilea Montijo se sincera sobre su hijo. / Captura de pantalla

¿Por qué el hijo de Galilea Montijo no vive con ella? Así le dijo que quería estar con su papá

Fue en el programa Netas Divinas donde Galilea Montijo aclaró la razón por la que su hijo vive con su padre. De acuerdo con la presentadora de Hoy, aunque le dolió que el menor quisiera mudarse con su papá a Acapulco, apoyó y respeto su decisión.

“Me dijo: ‘Mamá me quiero ir a vivir con mi papá’. (Me sentí) muerta en vida, le supliqué, le pedí y me decía: ‘Mamá entiende, mi felicidad en este momento está con mi papá y tú puedes venir las veces que quieras a mi casa, siempre las puertas van a estar abiertas para ti’”, recordó Montijo en el programa de Unicable.

Ante las críticas que ha recibido desde entonces, la también actriz reflexionó sobre la razón que pudo llevar a su hijo a tomar dicha decisión: “Él se siente con la responsabilidad de estar con el papá, claro, para mí era otra situación. Sentí que me moría, andaba como zombie”.

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Galilea Montijo actualmente no vive con su hijo. / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Galilea Montijo agradece no vivir con su hijo?

A un año de que Galilea Montijo rompió el silencio sobre la decisión de su hijo, la actriz y presentadora volvió a abordar el tema e incluso agradeció que su hijo quiera estar con su papá, ya que eso le ha permitido tener gusto por el deporte y el futbol.

“Mi hijo, que en este momento está con su papá, y el cual yo agradezco porque, si algo vio de (mi hijo), de su papá y de su mamá, es que a los dos siempre nos gustó muchísimo hacer deporte”, explicó Galilea Montijo, y agregó:

“Sigue el ejemplo del papá y yo agradezco con todo mi dolor, siempre lo voy a comentar, que en este momento esté con su papá, aunque al principio, pues yo no entendía que hubiera tomado esa decisión. Y lo está haciendo muy bien”. Galilea Montijo

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¿Cuál es la postura de Galilea Montijo ante las críticas que recibe por su maternidad?

Además de compartir las razones por las que agradece que su hijo viva junto a su papá, Galilea Montijo volvió a abordar las críticas que enfrenta y fue tajante al decir que la situación sería igual en caso de que ambos vivieran en la misma ciudad.

“He sido duramente criticada porque tengo tierra de por medio. Porque si (mi hijo) estuviera viviendo en la misma ciudad, estaría en la mañana con el papá, en la tarde conmigo, pero claro, tenemos por medio tierra. Porque no es lo tradicional”, dijo para concluir el tema.

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