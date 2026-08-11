Fernanda Castillo responde a quienes aseguran tiene problemas de salud por su “extrema delgadez": ¿Cómo luce?

No es la primera vez que la salud de la actriz Fernanda Castillo preocupa a sus seguidores. Su reciente “estado físico” ha llamado la atención de muchos, incluso han especulado sobre una posible enfermedad. ¿Qué dijo la intérprete al respecto?

¿Fernanda Castillo tiene problemas de salud? / IG: @fernandacga

¿Por qué la salud de la actriz Fernanda Castillo ha preocupado?

Desde el 2025 la imagen de Fernanda Castillo ha sido criticada y señalada en redes sociales, pues internautas aseguran que la actriz de cine y televisión tendría problemas de salud, mismos que se reflejarían en su presunta “delgadez”.

En agosto del año pasado, especialistas analizaron para TVNotas el estado físico de Castillo, afirmando que sí se veía una clara diferencia respecto a otros tiempos:

“ Ella, a simple vista, se ve con una falta de músculos, su piel no se le ve normal. De hecho, le ha cambiado la fisonomía en la cara. No parece ella ”, dijo el coach Diego Di Marco.

Comentarios como el de él, hubieron muchos más. Entre estas críticas, la actriz solo afirmó que adelgazó, arremetiendo duramente contra quienes afirmaban una versión diferente. ¿Se repite la historia?

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Fernanda Castillo desata críticas en redes / Redes sociales y Archivo TVNotas

¿La actriz Fernanda Castillo se molestó tras críticas a su cuerpo?

Los señalamientos han continuado luego de un año de polémica. Fernanda Castillo ha decidido romper el silencio y durante un reciente encuentro con medios de comunicación, la actriz envió el siguiente mensaje:

Fue hace unos años que salí sin maquillaje en un lugar y con una blusa muy cortita y les pareció que una persona de mi edad no tendría que salir con ombliguera. Fernanda Castillo

Además, Castillo también aseguró que de estar enferma, no estaría tan activa en diferentes proyectos, por lo que negó categóricamente alguna enfermedad o padecimiento sufrido:

No, hago ejercicio y soy una mujer superactiva. No podría estar haciendo lo que hago. Estoy súper saludable, me siento mejor que nunca. Me siento más fuerte, me siento más contenta con mi cuerpo que nunca. Fernanda Castillo

Sus seguidores se han tranquilizado con estas declaraciones, también defendiendo la versión de Fernanda, pues no están de acuerdo que las personas opinen sobre cuerpos ajenos .

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¿Cuáles son las telenovelas y películas de Fernanda Castillo más conocidas?

La actriz Fernanda Castillo (quien ha sido comparada con Silvia Pinal) estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, y comenzó su carrera con participaciones en diferentes producciones televisivas.

Entre sus primeros proyectos se encuentran telenovelas como:



Las vías del amor y

y Destilando amor.

Uno de sus proyectos más importantes de su carrera llegó con El señor de los cielos, serie en la que interpretó a Mónica Robles.

Su carrera no se ha limitado a la televisión, pues ha estado presente en diversas obras de teatro como Hoy no me puedo levantar.

En cine, Castillo ha participado en películas como:



No sé si cortarme las venas o dejármelas largas ,

, Una mujer sin filtro,

Ya veremos,

Dulce familia y

y Cuidado con lo que deseas, entre otras.

Recientemente, Fernanda Castillo desató rumores de embarazo, en una noticia que ha generado amplias expectativas entre sus seguidores. ¿La confirmó?

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