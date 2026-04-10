Fernanda Castillo habla de su peso tras críticas: ¡La actriz rompe el silencio tras preocupación por su aspecto!

Fernanda Castillo respondió si padece algún trastorno alimenticio, luego de las críticas que recibió tras publicar un video en el que luce extremadamente delgada, ¿qué dijo la actriz de la serie El señor de los cielos? Te contamos todos los detalles.

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*¡Qué dijo! Fernanda Castillo responde a polémica por su peso. / Redes sociales

¿De dónde surgen los rumores de los problemas alimenticios de Fernanda Castillo?

En 2025, la actriz Fernanda Castillo se volvió protagonista de una polémica, luego de que la cuenta oficial de Estudios Churubusco compartió un video en el que enviaba saludos a sus seguidores. Aunque el mensaje era breve, lo que llamó la atención fue su apariencia física, ya que algunos usuarios señalaron que lucía más delgada, lo que dio paso a distintos comentarios en plataformas digitales.

A partir de la publicación, comenzaron a surgir especulaciones entre internautas, quienes cuestionaron su estado físico y mencionaron que no consideraban necesario que perdiera peso o si padecía algún tipo de desorden alimenticio.

Además, anteriormente, la actriz modificó su físico para interpretar a “Tamy” en la película Dulce familia, pues para ese proyecto, aumentó alrededor de 15 kilos, experiencia sobre la que ella misma ha hablado, señalando que en ese proceso llegó a sentirse insegura por el cambio físico que implicó dar vida a su personaje.

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Fernanda Castillo habló sobre su físico luego de los comentarios que surgieron en redes. / Redes sociales

¿Qué dijo Fernanda Castillo sobre sus cambios físicos?

Tras los comentarios que surgieron en redes sociales, Fernanda Castillo optó por no responder a los cuestionamientos relacionados con su físico, destacando que hay temas más importantes en el mundo que sus cambios.

Su decisión se mantuvo, incluso, mientras los comentarios continuaban circulando entre usuarios, quienes seguían opinando sobre su apariencia. Hasta el momento, la actriz ha continuado con sus actividades profesionales dejando de lado los comentarios en torno a los supuestos trastornos alimenticios de los que no dio detalles.

“Pues eso, no voy a hablar de mi cuerpo, no tiene sentido, hay muchas cosas de las que hablar en este momento que son muy importantes para mujeres, hombres, seres humanos, niños en la tierra, como para perder el tiempo. No, chicos, es que de verdad no creo que valga la pena hablar de mi cuerpo en esto. Es una tontería”, dijo la actriz que dio vida a Mónica Robles en El señor de los cielos durante una entrevista con medios.

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Fernanda Castillo rompe el silencio sobre su peso y su apariencia física. / Redes sociales

¿Quién es Fernanda Castillo?

Fernanda Castillo es una actriz mexicana nacida el 24 de marzo de 1982 en Hermosillo, Sonora. Ha desarrollado su carrera en teatro, televisión y cine, con participaciones en telenovelas como Destilando amor, Teresa y Amor bravío, además de formar parte de proyectos teatrales como Hoy no me puedo levantar, donde interpretó el papel de María tanto en México como en una producción en España.

Su trayectoria tomó un giro al integrarse a la cadena Telemundo, donde interpretó a Mónica Robles en la serie El señor de los cielos, personaje que la colocó en la conversación dentro de la televisión. Posteriormente, participó en producciones como El Chema y La fan, además de incursionar en el cine con proyectos como *Una mujer sin filtro* y en televisión con la serie Enemigo íntimo, ampliando su presencia en distintos formatos dentro de la industria.

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