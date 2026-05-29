Famosa actriz rompe en llanto tras fuerte momento en programa Hoy, ¿la agredieron?: “Me dio coraje”, VIDEO

Hace unos días, Galilea Montijo tuvo que pedir disculpas en Hoy tras ser exhibida en pleno en vivo y ahora, la historia parece repetirse, pero con lágrimas de por medio.

Una escena inesperada encendió las alarmas en el programa Hoy: entre críticas, tensión y cámaras aún encendidas, una querida actriz no pudo contener el llanto tras recibir una calificación que dejó más dudas que aplausos. El video ya circula en redes y muchos aseguran lo mismo… ¿fue una injusticia?

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¿Qué pasó en Hoy soy el chef y por qué hubo llanto en pleno programa Hoy?

Lo que parecía un reto más en Hoy soy el chef terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa Hoy. La competencia culinaria, en la que participan diversas celebridades junto a figuras como Galilea Montijo, vivió un giro inesperado tras una evaluación que no cayó nada bien.

Gloria Sierra y Elizabeth Álvarez presentaron un platillo que, a simple vista, cumplía con todo: buena presentación, textura cuidada y una propuesta diferente con chilaquiles dulces. Sin embargo, el momento decisivo llegó con la opinión del jurado.

La chef encargada de evaluar reconoció algunos aciertos, pero dejó claro el detalle que definió la calificación:

“Me encantó la presentación, me gustó la propuesta… tristemente, di la mordida y no tengo dulce de leche”. Critica de Hoy soy el chef.

Ese comentario terminó en un cinco, una puntuación que cambió completamente el ambiente en el foro de Hoy soy el chef.

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¿Qué dijo Gloria Sierra tras su reacción en Hoy soy el chef?

Aunque en el momento Gloria Sierra intentó mantenerse serena frente a las cámaras de Hoy, fue detrás del escenario donde su emoción salió a flote. El video compartido en redes del programa muestra a la actriz profundamente afectada, hablando con honestidad total.

Gloria Sierra “Te frustras… ¡y ya!, pero no pasa nada. Nos quedaron hermosas, doraditas, cocidas. Me dio coraje, me dio tristeza, me choca, no importa. No sé, creo que todas pensamos que a veces no nos califican tan bien; todos les tenemos mucha fe a nuestro platos, a nuestra cocinada y, de pronto, un cinco cuando le puse la misma cantidad a todos, creo que eran los mejores dorados, yo decía ‘que se cuezan, que se doren bien’, me duele. Cada quien da su opinión, su calificación, por eso vine acá, no reclamo nada, me frustro conmigo misma”.

Sus palabras no solo dejaron ver su enojo, sino también su exigencia personal, algo que terminó conectando con el público.

El video del momento se difundió en las redes sociales del programa Hoy, donde usuarios no tardaron en reaccionar y expresar su apoyo tanto a Gloria Sierra como a Elizabeth Álvarez dentro del reality de cocina.



“Las eternas ganadoras para mí”

“Ya voté por la paisana y por Gloria”

“A votar por ellas para que ganen”

“¡Qué injusto!, así lo siento yo”

“Ellas se merecen el primer lugar”

“Ustedes van a ganar”

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¿Gloria Sierra abandonó Hoy soy el chef tras llorar en el programa Hoy?

A pesar del duro momento vivido en Hoy soy el chef, la actriz Gloria Sierra dejó claro que su objetivo sigue firme: avanzar en la competencia y demostrar que puede hacerlo mejor. Incluso, recibió palabras de aliento de la conductora del programa, quien le dijo:

“Eres una lucecita, una alegría, nos sorprendió muchísimo verte así”, y todo el foro le dio un abrazo.

Gloria Sierra llorando

¿Quién es Gloria Sierra, actriz que conmovió al público en Hoy?

Gloria Treviño Sierra, mejor conocida como Gloria Sierra, es una actriz mexicana que ha construido una sólida trayectoria en la televisión desde su debut en 2007.

Saltó a la fama como protagonista de la telenovela juvenil Muchachitas como tú, proyecto que la posicionó rápidamente como uno de los nuevos rostros de la pantalla chica. Desde entonces, ha participado en producciones como:



Al diablo con los guapos

Zacatillo, un lugar en tu corazón

Amorcito corazón y

Te doy la vida.

En su vida personal, Gloria Sierra, actriz mexicana, está casada con el actor Miguel Ángel Biaggio desde 2008, con quien tiene tres hijas. Además, mantiene una relación cercana con sus seguidores al compartir momentos familiares en redes sociales.