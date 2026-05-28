Naim Darrechi y sus escándalos: las veces que terminó preso en México y España: ¿cuáles fueron las razones?

Naim Darrechi, exnovio de Yeri Mua y exparticipante de La mansión VIP, enfrenta diversas polémicas, la más reciente fue su detención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Sin embargo, esta no es la primera vez que el creador de contenido enfrenta problemas con las autoridades, ya que a lo largo de los últimos años su nombre ha estado relacionado con más capturas.

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Naim Darrechi vuelve a causar revuelo: recuerdan todas sus detenciones y escándalos. / Redes sociales

¿Por qué detuvieron a Naim Darrechi?

La detención de Naim Darrechi se llevó a cabo la noche del miércoles 27 de mayo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, después de un vuelo que viajaba de Puerto Vallarta a la capital del país.

De acuerdo con las primeras versiones difundidas en redes sociales, el influencer habría sido señalado por una sobrecargo por presuntamente utilizar un vapeador durante el trayecto aéreo.

El periodista Eddy Nieblas fue uno de los primeros en reportar lo sucedido y aseguró que elementos de la Marina esperaban a Naim al descender del avión, luego de la denuncia presentada por integrantes de la tripulación.

“Al parecer, una azafata habría hecho una acusación en contra de Naim, de traer un aparato para fumar, a lo que muchísimas personas en el avión habrían dicho que no era verdad”, explicó el comunicador a través de redes sociales.

La situación generó distintas reacciones entre las personas que acompañaban al creador de contenido. Sol León, amiga cercana de Naim Darrechi, aseguró que durante el incidente presuntamente hubo forcejeos dentro de la aeronave y pidió apoyo público para localizar a pasajeros que pudieran dar su versión de los hechos.

“Los que vieron cómo la azafata golpeó a Samara y a Geraldine, me mandan un DM para hablarles, para que me ayuden de testigos”, escribió en sus redes sociales.

Mientras el influencer permanecía retenido, también reaccionó su novia, Katy Cardona, quien compartió una fotografía junto a él acompañada del mensaje: “Qué pu… rabia”.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles oficiales sobre la situación ocurrida en el aeropuerto. Después de algunas horas Naim Darrechi salió libre.

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Naim Darrechi finalmente recuperó su libertad. / X

¿Cuántas veces ha sido detenido Naim Darrechi?

La reciente detención y liberación de Naim Darrechi se suma a otros episodios en los que el creador de contenido ha tenido problemas con autoridades tanto en España como en México.

A lo largo de los últimos años, el influencer ha estado involucrado en distintas situaciones que han trascendido públicamente y que han sido retomadas en redes sociales y medios de comunicación.

La primera detención de Naim ocurrió en 2021 en Palma de Mallorca, durante la pandemia de COVID-19. De acuerdo con los reportes de aquel momento, el influencer fue detenido después de presuntamente enfrentarse y agredir a elementos de seguridad mientras participaba en una reunión ilegal para consumir alcohol en la vía pública, en medio de las restricciones sanitarias que existían entonces.

Tiempo después, Naim Darrechi volvió a ser detenido, ahora en Boca del Río, Veracruz, por presuntamente alterar el orden público y consumir marihuana en la vía pública. El caso también generó conversación en plataformas digitales debido a la popularidad del influencer entre usuarios jóvenes y seguidores de contenido en redes sociales.

A estos antecedentes se suma otro incidente ocurrido en junio de 2023, cuando el creador de contenido fue arrestado después de un altercado con integrantes de la prensa.

Según trascendió, Naim habría reaccionado físicamente contra camarógrafos mientras intentaba evitar preguntas de reporteros, situación que derivó en daños materiales. Tras permanecer en el Ministerio Público, el influencer pagó una multa cercana a los 150 mil pesos.

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Naim Darrechi y sus problemas legales: cuántas veces ha sido arrestado. / Redes sociales

¿Quién es Naim Darrechi y qué polémicas ha tenido?

Naim Darrechi nació en Palma de Mallorca, España, en 2002 y se convirtió en una de las figuras más populares de TikTok. El creador de contenido alcanzó millones de seguidores en redes sociales gracias a videos de entretenimiento, tendencias virales y contenido relacionado con su vida personal.

Además de TikTok, también construyó una comunidad importante en plataformas como Instagram y YouTube.

A lo largo de su carrera en internet, Naim Darrechi también ha protagonizado distintas polémicas que lo colocaron en el centro de la conversación pública.

Una de las más comentadas ocurrió en julio de 2021, después de una entrevista con el youtuber Mostopapi, en la que aseguró que decía a mujeres con las que mantenía relaciones sexuales que era estéril para evitar usar preservativo.

Las declaraciones generaron reacciones en redes sociales y medios de comunicación, además de que autoridades de las Islas Baleares y el Ministerio de Igualdad en España analizaron posibles acciones legales relacionadas con el caso.

Antes de esa controversia, el influencer ya había sido señalado por comentarios relacionados con temas como el aborto, luego de realizar comparaciones que provocaron debate entre usuarios de redes sociales.

Sus declaraciones en entrevistas y transmisiones digitales han generado distintas reacciones debido al alcance que tiene entre audiencias jóvenes.

En el plano personal, Naim Darrechi también mantuvo una relación con Yeri Mua, romance que estuvo rodeado de polémicas y acusaciones públicas de violencia entre ambos.

La relación fue ampliamente comentada en redes sociales debido a las indirectas, declaraciones y mensajes que compartieron públicamente durante y después de su separación.

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