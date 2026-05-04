¿Bellakath y Yeri MUA al ring? ‘La Gatita’ revela las condiciones para pelear en Supernova o Ring Royale

En los últimos meses, hemos visto el éxito de Ring Royale y Supernova: Genesis, donde creadores de contenido, cantantes e influencers lo han dejado todo en el cuadrilátero para ganar el cinturón de la victoria. Ahora que las miradas están enfocadas en Bellakath vs. Yeri MUA, la intérprete de “Gatita” nos reveló si se subiría al ring.

“Sí, me gustaría. Lo haría solo si la gente me lo pide. Tendría que ser con alguien de mi estatura, porque eso es lo único que no se puede modificar. En cambio, podemos llegar a arreglos con respecto al peso”.

Yeri MUA tendría que subir 10 kilos y yo bajar 10. Quiero un buen contrato. De hecho, me hace falta una casa en la playa.

Bellakath

Te puede interesar: Supernova Génesis 2026: ¿Karely Ruíz y Aarón Mercury ganaron o perdieron sus peleas? ¡Aquí todos los vencedores!

Bellakath revela los obscuros momentos que vivió tras una cirugía estética / IG: @labellakath

¿Cuál es la millonaria condición de Bellakath para subir al ring con Yeri Mua?

La cantante no tendría conflicto con pelearse con su colega, Yeri MUA, pero pide una condición. “No tengo problema que sea con ella, pero después no anden diciendo que yo estoy más alta que ella. Si eso es lo que quiere el público, me rifo. Sin embargo, les pido que ambas estemos por igual. Al ser ella más flaquita, tendría que subir 10 kilos y yo bajar 10”.

Nos platicó que, para subirse al cuadrilátero, tendría que pausar su carrera en la música. Por ello, exige un buen contrato millonario. “Quiero un buen contrato. De hecho, me hace falta una casa en la playa (ríe). Más allá del dinero, este deporte requiere mucha disciplina y yo hago música. Entonces, dejaría de lado mi carrera para entrenar y prepararme todos los días”.

Bellakath pelearía con Yeri Mua si existe un contrato millonario que le permita comprar una casa en la playa. / AleJandro Isunza, IG @labellakath y @yerimua

Te puede interesar: ¡Bellakath harta de que copien su estilo! Explota ¿contra famosa cantante? Desata críticas

¿Bellakath está operada? ¿Qué dice de las cirugías y el ejercicio?

Bellakath no solo se ha enfocado a crear música, sino también a ejercitar su cuerpo. “No sé si el público envidie o no mi cuerpo. Cada persona está conforme con cómo se ve físicamente. Por ejemplo, a mí me gusta mejorar cada día. Por eso ya voy al gimnasio, hago pesas, pilates y box, para ponerme más maciza. He escuchado que cuando haces box bajas mucho de peso. Incluso ya bajé 6 kilos”.

Añadió que, aunque no está en contra de las cirugías estéticas, prefiere dedicarse de lleno al ejercicio. “Al principio me costó trabajo perder peso, por ser una mujer muy sedentaria. Sin embargo, mi manera de ver la vida ha cambiado y soy más disciplinada. Las operaciones son muy buenas, pero les puede pasar lo que viví cuando subí de peso, el famoso rebote”.

Por último, nos contó si ha tenido algún problema alimentario que también le haya hecho subir de peso, y esto nos respondió: “No he sufrido problemas alimentarios; sin embargo, antes fumaba cigarro y ahora ya no. Cumplí 2 años sin fumar. Entonces, me ha dado ansiedad y de pronto le pico a los dulces”.

Bellakath comparte su postura sobre las cirugías estéticas y el ejercicio. / AleJandro Isunza, IG @labellakath y @yerimua

¿Qué canciones son de Bellakath? ¿Cuál es su trayectoria?

Fue parte del programa Enamorándonos (2019).

En 2020 incursionó en el género urbano. En 2022 lanzó su canción “Gatita”, sin saber que se convertiría en la primera mujer que exportó el reguetón al mundo.

Ha lanzado varios álbumes, entre ellos: Kittyponeo (2023), Sata 42 (2024) y La reina del reggaetón mexicano: Tomo I. La chica de las poesías.

También ha sacado varios sencillos: “Se va”, con FBM (2024), “Sikitty” (2025), “Prohibido” (2025), “Perdiste todo” (2025), entre otros.

Recientemente sacó “Sin ti”, con Dani Flow. Cuenta con 3 millones de seguidores en Instagram y 10 millones en TikTok.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.