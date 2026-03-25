¿Bellakath y Yeri MUA confirmadas para el Ring Royale 2? Así respondieron a propuesta de Poncho de Nigris

Gracias al gran éxito del ‘Ring Royale’, suscitado el pasado 15 de marzo, se confirmó la segunda edición, tentativamente, para 2027. Fue el propio Poncho de Nigris, organizador del evento, quien dio la noticia a través de redes sociales, emocionando así a todos los fans.

En los últimos días, el influencer ha usado sus redes sociales para compartir propuestas de posibles peleas que se podrían llevar a cabo. Una de las que más llamó la atención fue la de Bellakath vs. Yeri MUA, quienes mantuvieron una fuerte rivalidad durante muchos años. Así fue como respondieron las famosas: ¿confirmaron su participación?

Yeri MUA y Bellakath / Redes sociales

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¿Por qué Yeri MUA y Bellakath se pelearon?

Pese a que pertenecen al mismo gremio, Yeri MUA y Bellakath estuvieron lejos de ser amigas. Y es que la exparticipante de ‘Enamorándonos’ ha acusado a la veracruzana de “copiar” su estilo. En múltiples ocasiones, ha dicho estar cansada de que quieran “imitar” a la verdadera “reina del flow urbano”.

Asimismo, la también abogada se sintió ofendida luego de que Yeri lanzara una canción que, aparentemente, hace alusión a sus cirugías estéticas. Incluso advirtió que, a modo de venganza, haría una canción que también hablara de sus “defectos físicos”.

En respuesta, la influencer ha dicho que no la imita y ha dejado claro que nunca respetará a una persona que, según ella, “minimiza su trabajo de manera constante”.

En 2024, parecía que las diferencias entre ellas estaban por llegar a su fin. A finales de ese año, se confrontaron en una transmisión en vivo y aparentemente arreglaron las cosas. Incluso colaboraron en la canción ‘Él no es tuyo’, lanzada en 2025.

Yeri MUA y Bellakath / Redes sociales

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Así reaccionaron Bellakath y Yeri MUA ante una posible pelea en el Ring Royale 2

Luego de que Poncho de Nigris, a través de X, propusiera una pelea entre Bellakath y Yeri MUA, ambas dieron una respuesta contundente. Y es que, para sorpresa de muchos, las dos dijeron estar dispuestas a subirse al ring.

Bellakath contestó con un simple “jalo”. Por su parte, la veracruzana se puso un poco más exigente y dijo: “Paga chido y jalo”, dejando ver que sí aceptará, siempre y cuando le paguen bien.

Al ver que las celebridades aceptaban, Poncho respondió con un “Va”, por lo que probablemente este combate sí sería de los primeros confirmados del Ring Royale 2.

Según lo que se ha reportado, el pago para los participantes es bueno. Supuestamente, cada peleador recibió entre 300 mil y 500 mil pesos solo por su participación. A los ganadores se les dio un bono extra de 200 mil pesos. Sumado a las campañas publicitarias, la ganancia total habría sido de cerca de un millón de pesos.

¿Qué se sabe sobre Ring Royale 2?

Se ha dicho mucho sobre Ring Royale 2 en los últimos días, tanto de forma oficial como extraoficial. Poncho de Nigris mencionó que la próxima edición podría realizarse en marzo de 2027. Sobre quienes participarían, doña Lety, mamá de Poncho, mencionó que su nieta, Andrea de Nigris, podría enfrentar a Fer Alucín.

Por su parte, el influencer ha mencionado que ya hay dos combates pactados. No obstante, no reveló quiénes serán los protagonistas.

“Que tengan una excelente semana. Ya tenemos 2 peleas muy virales para la segunda edición de #ringroyale. ¿Quiénes más de los famosos les gustaría ver y que sean virales? Aquí hay celebridades. No streamers ni gamers de niños. Aquí pura celebridad. Cinco peleas más, los leo”, dijo en redes sociales.

También se dijo que Crista Montes, mamá de Gala Montes, pelearía vs doña Lety. No obstante, esto ya fue desmentido por la propia Crista, quien aseguró que desea alejarse de las controversias.

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