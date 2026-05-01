Poncho de Nigris revela veto a la Barby Juárez y Aldo de Nigris en Supernova Génesis ¿que pasó?

Poncho de Nigris destapó el chisme y dejó claro que no todo es color de rosa detrás de cámaras. El influencer confirmó que Mariana “la Barby” Juárez y Aldo de Nigris estarían vetados de Supernova Génesis, y no precisamente por falta de talento. Según contó, todo apunta a una jugada para frenar a quienes se han subido a Ring Royale, su evento de boxeo con celebridades.

Poncho insistió en que no se trata de algo personal. De acuerdo con su versión, varios talentos fueron advertidos: si se ponían los guantes con él, otras puertas se les podían cerrar.

Poncho de Nigris “Miguel Ángel Fox tiene su Supernova Génesis, que es la que acaba de pasar ahorita, ¿no?, que fue transmitido por Netflix y todo el rollo. Entonces el productor Miguel Ángel Fox nos bloqueó a mucha gente para que no pudiera participar acá. O sea, y lo digo sin problemas y se lo puedo decir a su cara: nos bloqueó a mucha gente. Entonces nos decía: los que participen en Ring Royale no van a tener oportunidad de salir en Netflix, no van a poder estar acá. Entonces toda la gente que fue, que participó en Ringo Real, pues los bloquearon.”

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Poncho de Nigris / Captura de pantalla

¿Por qué Mariana “la Barby” Juárez y Aldo de Nigris habrían sido vetados de Supernova Génesis?

De acuerdo con lo revelado por Poncho de Nigris, el supuesto veto a Mariana “la Barby” Juárez y Aldo de Nigris no surgió de la nada. El creador de Ring Royale aseguró que desde la producción de Supernova Génesis se habrían enviado mensajes muy claros a varios talentos: participar en su evento de boxeo podía costarles su lugar en otros proyectos.

Poncho explicó que la advertencia era directa. Si aceptaban pelear o formar parte de Ring Royale, automáticamente se cerraban las puertas de Supernova Génesis. En ese escenario, tanto “la Barby” Juárez, reconocida exboxeadora, como Aldo de Nigris quedaron fuera, junto con otros nombres cercanos a su círculo.

“Hasta a mi sobrino le llegó a decir: si tú llegas a pelear acá, allá te vas a perder la oportunidad de pelear acá. Y mi sobrino le dijo: pero pues es mi familia. A la Barby Juárez me la corrieron, me la bloquearon, a mi sobrino, a varios que estuvieron acá los bloquearon allá.” Poncho de Nigris

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¿Quién es la Barby Juárez? / Redes sociales

Ring Royale: ¿el verdadero motivo del conflicto entre Poncho de Nigris y la producción de Supernova Génesis?

Ring Royale se ha convertido en uno de los proyectos más comentados del influencer, al mezclar boxeo amateur, celebridades y espectáculo digital. Justamente ese crecimiento sería, según Poncho de Nigris, lo que detonó el conflicto.

El empresario aseguró que no solo figuras conocidas fueron advertidas, sino también personas de su propio equipo, a quienes se les habría recomendado no involucrarse con su evento si querían seguir siendo considerados en Supernova Génesis. Esto reforzó la percepción de un bloqueo intencional más que de una simple coincidencia.

Poncho fue enfático al señalar que él no comparte esa forma de trabajar. Desde su postura, limitar a los talentos por colaborar en otros proyectos solo perjudica al entretenimiento.

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Ring Royale / Redes sociales

¿Qué pasó con Karely Ruiz y su contrato con ‘Ring Royale’ en medio del conflicto con ‘Supernova Génesis’?

Otro de los nombres que salió a relucir en medio de la polémica fue el de Karely Ruiz. Poncho de Nigris reveló que la influencer tenía un contrato activo con Ring Royalecuando fue invitada a participar en Supernova Génesis, situación que generó incomodidad.

Según contó, la invitación se hizo sin avisarle previamente, algo que no le cayó nada bien. Sin embargo, aclaró que no puso trabas ni bloqueó su participación, dejando claro que no le interesa cortar oportunidades ajenas.

Poncho incluso destacó que Karely obtuvo buenos resultados y visibilidad, lo que para él demuestra que no es necesario vetar ni castigar a los talentos para que los proyectos funcionen. “Aquí pueden coexistir todos”, fue la idea que defendió.

Poncho de Nigris Karely sigue teniendo un contrato vigente, pero yo no tengo problema. Entonces yo le dije: “¿Te vas? Va”. Y por el nombre de Ring Royale en alto, fue y ganó. Había ganado mi esposa acá en Ring Royale y fue, ganó allá. Y el problema de las discusiones y todo fueron malentendidos, porque la prensa picó mucho y me dijeron que tú eres esclava de Poncho y que él hace lo que tú digas y no sé qué. Ahí hubo unas declaraciones desafortunadas y eso fue todo. Luego ya se arregló y ahorita estamos muy bien; de hecho, somos equipo.

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¿Existe competencia real entre ‘Supernova Génesis’ y ‘Ring Royale’ o hay un veto a participantes?

Aunque desde fuera podría parecer una pelea frontal, Poncho de Nigris aseguró que ambos proyectos tienen públicos distintos. Supernova Génesis, dijo, apunta a una audiencia más joven y a un formato de competencia, mientras que Ring Royale se enfoca en el espectáculo del boxeo con celebridades y la experiencia en vivo.

Aun así, el conflicto dejó en evidencia una lucha por exclusividades, egos y control dentro del entretenimiento digital. Poncho criticó abiertamente que se impongan restricciones a los participantes y defendió su postura de permitir que los talentos crezcan en múltiples plataformas sin represalias.