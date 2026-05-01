Poncho de Nigris revela veto a la Barby Juárez y Aldo de Nigris en Supernova Génesis ¿que pasó?
Poncho de Nigris destapa un supuesto veto contra la Barby Juárez y Aldo de Nigris en Supernova Génesis y acusa bloqueos por su evento Ring Royale.
Poncho de Nigris destapó el chisme y dejó claro que no todo es color de rosa detrás de cámaras. El influencer confirmó que Mariana “la Barby” Juárez y Aldo de Nigris estarían vetados de Supernova Génesis, y no precisamente por falta de talento. Según contó, todo apunta a una jugada para frenar a quienes se han subido a Ring Royale, su evento de boxeo con celebridades.
Poncho insistió en que no se trata de algo personal. De acuerdo con su versión, varios talentos fueron advertidos: si se ponían los guantes con él, otras puertas se les podían cerrar.
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¿Por qué Mariana “la Barby” Juárez y Aldo de Nigris habrían sido vetados de Supernova Génesis?
De acuerdo con lo revelado por Poncho de Nigris, el supuesto veto a Mariana “la Barby” Juárez y Aldo de Nigris no surgió de la nada. El creador de Ring Royale aseguró que desde la producción de Supernova Génesis se habrían enviado mensajes muy claros a varios talentos: participar en su evento de boxeo podía costarles su lugar en otros proyectos.
Poncho explicó que la advertencia era directa. Si aceptaban pelear o formar parte de Ring Royale, automáticamente se cerraban las puertas de Supernova Génesis. En ese escenario, tanto “la Barby” Juárez, reconocida exboxeadora, como Aldo de Nigris quedaron fuera, junto con otros nombres cercanos a su círculo.
“Hasta a mi sobrino le llegó a decir: si tú llegas a pelear acá, allá te vas a perder la oportunidad de pelear acá. Y mi sobrino le dijo: pero pues es mi familia. A la Barby Juárez me la corrieron, me la bloquearon, a mi sobrino, a varios que estuvieron acá los bloquearon allá.”
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Ring Royale: ¿el verdadero motivo del conflicto entre Poncho de Nigris y la producción de Supernova Génesis?
Ring Royale se ha convertido en uno de los proyectos más comentados del influencer, al mezclar boxeo amateur, celebridades y espectáculo digital. Justamente ese crecimiento sería, según Poncho de Nigris, lo que detonó el conflicto.
El empresario aseguró que no solo figuras conocidas fueron advertidas, sino también personas de su propio equipo, a quienes se les habría recomendado no involucrarse con su evento si querían seguir siendo considerados en Supernova Génesis. Esto reforzó la percepción de un bloqueo intencional más que de una simple coincidencia.
Poncho fue enfático al señalar que él no comparte esa forma de trabajar. Desde su postura, limitar a los talentos por colaborar en otros proyectos solo perjudica al entretenimiento.
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¿Qué pasó con Karely Ruiz y su contrato con ‘Ring Royale’ en medio del conflicto con ‘Supernova Génesis’?
Otro de los nombres que salió a relucir en medio de la polémica fue el de Karely Ruiz. Poncho de Nigris reveló que la influencer tenía un contrato activo con Ring Royalecuando fue invitada a participar en Supernova Génesis, situación que generó incomodidad.
Según contó, la invitación se hizo sin avisarle previamente, algo que no le cayó nada bien. Sin embargo, aclaró que no puso trabas ni bloqueó su participación, dejando claro que no le interesa cortar oportunidades ajenas.
Poncho incluso destacó que Karely obtuvo buenos resultados y visibilidad, lo que para él demuestra que no es necesario vetar ni castigar a los talentos para que los proyectos funcionen. “Aquí pueden coexistir todos”, fue la idea que defendió.
¿Existe competencia real entre ‘Supernova Génesis’ y ‘Ring Royale’ o hay un veto a participantes?
Aunque desde fuera podría parecer una pelea frontal, Poncho de Nigris aseguró que ambos proyectos tienen públicos distintos. Supernova Génesis, dijo, apunta a una audiencia más joven y a un formato de competencia, mientras que Ring Royale se enfoca en el espectáculo del boxeo con celebridades y la experiencia en vivo.
Aun así, el conflicto dejó en evidencia una lucha por exclusividades, egos y control dentro del entretenimiento digital. Poncho criticó abiertamente que se impongan restricciones a los participantes y defendió su postura de permitir que los talentos crezcan en múltiples plataformas sin represalias.
@leondecarlo #ponchodenigris explica la sitúacion con #karelyruiz y como #supernova blokeo a #aldodenigris y a todo #Ringroyale ♬ original sound - La hora cagalera"💩"kgalerias