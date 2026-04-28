¿Netflix apuesta por Ring Royale?: ¡Poncho de Nigris sabe que personajes en el ring los harían virales!

Netflix estaría a punto de meterse de lleno en uno de los terrenos más incómodos pero irresistibles del entretenimiento digital mexicano. Ring Royale, el polémico formato impulsado por Poncho de Nigris, ya habría llamado la atención de la plataforma, que estaría negociando llevar el proyecto a una escala mucho más grande, con personajes que prometen escándalo desde antes de subirse al ring.

La idea no es solo mostrar golpes, sino vender conflicto, morbo, historias previas y choques mediáticos. Según contó el propio creador en redes sociales, Netflix ya tuvo acercamientos con la productora, buscando un contenido capaz de mantener al público enganchado durante horas, algo que hoy es oro puro para cualquier servicio de streaming.

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El Ring Royale de Poncho de Nigris se realizará en Monterrey. / Foto: Redes sociales

¿Netflix producirá Ring Royale como reality show viral de alto impacto en streaming?

“Ya se nos acercó Netflix”, soltó Poncho de Nigris, confirmando que las conversaciones existen y que el proyecto está lejos de ser una simple ocurrencia. Incluso adelantó que el verdadero reto no es hacerse viral sino lograr que la gente no se despegue de la pantalla durante transmisiones largas.

Más que solo aventar gente a pelear, Ring Royale 2 quiere contar el chisme completo. La idea es construir la bronca desde semanas antes: declaraciones cruzadas, indirectas en redes, videos polémicos y egos chocando hasta que ya no quede de otra más que verse la cara en el ring. No se trata solo del golpe final, sino de todo lo que pasa alrededor: la preparación, las provocaciones y esa tensión deliciosa que hace que el público esté esperando el combate como si fuera el final de un reality.

Netflix apuntaría a convertir cada combate en un evento y cada participante en un personaje. De acuerdo con Poncho de Nigris, el objetivo es claro: contenido que retenga a la audiencia, no solo que circule en clips virales.

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¿Qué cambios tendrá Ring Royale 2, de Poncho de Nigris, y por qué promete ser más extremo, polémico y viral?

La nueva edición de Ring Royale no solo crecería en producción, también en provocación. Poncho de Nigris adelantó que uno de los planes más comentados es sumar combates de pesos completos, incluso con participantes que superen los 250 kilos.

“En la próxima edición posiblemente viene el combate de pesos completos de 250 kilos, dos personas gorditas”, comentó, dejando claro que el formato seguirá apostando por lo inesperado y lo incómodo.

El creador también reconoció que, aunque se trata de espectáculo, habrá mayor preparación y cuidados, especialmente si participan personas mayores o con condiciones físicas particulares. Aun así, el tono irreverente seguirá siendo el sello del proyecto.

Parte del atractivo, aceptó, está en no suavizar el concepto y conectar con el tipo de entretenimiento que domina en redes sociales, donde lo políticamente correcto rara vez manda.

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Poncho de Nigris habla sobre los nuevos enfrentamientos del Ring Royale 2 / Redes sociales

¿Habrá políticos y exfutbolistas en Ring Royale? Las peleas virales que podrían sacudir el reality

Uno de los momentos que más ruido hizo fue cuando Poncho de Nigris comenzó a lanzar nombres que, solo de escucharlos juntos, ya prometen polémica. Entre bromas y planes serios, mencionó posibles combates entre políticos y figuras del futbol mexicano.

“Cuauhtémoc Blanco sí está bien puesto para el combate contra David Faitelson”, dijo.“Me gustaría también subir al ring a 2 ex futbolistas. También a 2 políticos”

Poncho de Nigris tiene claro que el éxito no está solo en el ring, sino en todo lo que pasa antes y después. “Esto pues entre más corriente más ambiente”, resumió, dejando claro que el proyecto no busca sofisticarse, sino conectar con el gusto popular y la conversación en tiempo real.

Si el acuerdo se cierra, Ring Royale podría terminar siendo la locura más arriesgada y comentada del streaming en México. Hasta ahora siguen en pláticas.