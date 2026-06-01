Doña Alegría va por un reality show que la “saque de pobre” y le cumpla un sueño; ¿se trata de LCDLFM?

Doña Leticia Guajardo, conocida como doña Alegría’, reveló que entrará a un reality show que la “saque de pobre”, luego de quedar fuera de la cuarta temporada de La casa de los famosos México 2026.

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¿En qué reality participará Doña Alegría? Confiesa que espera una oportunidad. / Redes sociales

¿Por qué ‘doña Alegría’, abuela de Aldo de Nigris, no entró a La casa de los famosos México 2026?

Poncho de Nigris dio a conocer que la producción de La casa de los famosos México estaba interesada en sumar a su mamá al elenco de una nueva temporada.

De acuerdo con lo que contó en una entrevista con medios, la propuesta incluía un pago semanal, la oferta inicial habría sido de 100 mil pesos por semana, cifra con la que dijo no estar de acuerdo.

“La quieren para La casa de los famosos, a mi mamá. Puede ser una posible integrante de La casa de los famosos. Pero le quieren dar 100 mil pesos por semana y le dije que no, sinceramente vale mucho más mi mamá por todo el back que trae, de su hijo, de su nieto, del ganador y del tercer lugar de la casa. Entonces, para darle 100 mil pesos a una señora de 73 años, la verdad no”. Poncho de Nigris.

Posteriormente ‘doña Alegría’ dijo que la producción de Rosa María Noguerón le marcó por error a su hijo Poncho de Nigris, y lo acusó de arruinar sus proyectos.

Esto debido a que la abuela de Aldo de Nigris acusó que por los comentarios del actor y empresario quedó descartada de La casa de los famosos México 2026 y pidió apoyo para que la vuelvan a tomar en cuenta.

“No puede ser, Rosa María, yo no tuve la culpa. Por favor, apoyénme con La casa de los famosos, ¿por qué me dejaron fuera? Le hablan por error a Poncho y me arruina mi proyecto de vida, mis últimos años de vida que puedo ser famosa”, dijo ‘doña Alegría’, donde también pidió que quede fuera Yetus, pues señaló que entró por la influencia de Poncho de Nigris.

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Doña Alegría acusa que quedó fuera de La casa de los famosos 2026 por Poncho de Nigris. / Redes sociales

¿A qué reality show entra ‘doña Alegría’, abuela de Aldo de Nigris?

Tras hablar sobre su ausencia en La casa de los famosos México 2026, doña Leticia Guajardo dijo que esa oportunidad no es la única que ha tenido sobre la mesa.

‘Doña Alegría’ afirmó que ha recibido invitaciones para participar en diversos reality shows, aunque evitó revelar cuáles son los proyectos que la han buscado.

Durante una transmisión en vivo, la influencer recordó que, desde su perspectiva, hubo una equivocación en la forma en que se manejó el acercamiento para sumarla al elenco, pues se le llamó a su hijo, Poncho de Nigris, y no directamente a ella. Además, se mostró feliz de que tampoco entre Yetus.

“Gracias a mí, le arruiné su proyecto de La casa de los famosos (a Yetus), qué bueno, si yo no tuve la culpa de no entrar a La casa de los famosos México, no tuve la culpa, Claudio Obregón le llamó a Poncho, ahí fue el error, yo iba a entrar, no me hablaron a mí y se equivocaron”. ‘Doña Alegría’.

Sin embargo, doña Leticia Guajardo dejó claro que actualmente se encuentra analizando otras propuestas. Sin mencionar nombres ni detalles de las producciones, comentó que ha decidido rechazar algunas ofertas mientras espera una oportunidad que considere conveniente para sus planes personales

“No tienen idea de todos los realities que me han hablado, ahorita estoy diciendo que no porque voy a escoger algo muy bueno para que me saque de pobre y pueda comprar mi camioneta que deseo mucho, algún día la voy a tener”. ‘Doña Alegría’.

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Doña Alegría ya tiene la mira en otro reality show tras rechazo de La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Qué dijo ‘doña Alegría’ de la supuesta novia de Aldo de Nigris?

Doña Leticia Guajardo compartió algunos detalles sobre la joven con la que ha sido vinculado sentimentalmente Aldo de Nigris y aseguró que recientemente descubrió quién habría sido la persona que los presentó.

Según contó, fue Yetus, amigo de Aldo de Nigris, quien facilitó el primer acercamiento, lo que permitió que comenzaran a convivir y conocerse. Además, agregó que entre ellos todavía no existe una relación formal y que continúan en una etapa de amistad.

“Me dijo que no le ha llegado, que son amigos todavía. Le digo: ‘Uy, vas a tener que llegarle tú porque si no van a ser amigos para siempre’”, comentó entre risas la mamá de Poncho de Nigris.

Sobre la joven, ‘doña Alegría’ señaló que actualmente estudia Psicología y destacó que ambos continúan conociéndose,"pero todavía no son novios, son amigos, se están conociendo”, puntualizó doña Leticia de Nigris sobre la identidad y nueva relación de Aldo de Nigris.

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