Aldo de Nigris revela que tiene un nuevo negocio; así es su ambicioso plan de expansión ¿Poncho lo ayudó?

El nombre de la familia De Nigris vuelve a colocarse en tendencia, pero esta vez no por polémicas, sino por un nuevo paso en el terreno empresarial. El influencer y conductor Poncho de Nigris presentó un proyecto que involucra a varias generaciones de su familia, tal como Aldo de Nigris, conocido como “Aldito”, junto con otros integrantes cercanos.

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Aldo de Nigris y Poncho de Nigris / IG: @ponchodenigris / @aldotdenigris

¿Cuál es el nuevo negocio que lanzarán Poncho y Aldo de Nigris?

El proyecto “Doña Alegría pastelería” fue presentado como una empresa de enfoque industrial dedicada a la producción de postres, principalmente pasteles. En un video difundido en redes sociales, Poncho de Nigris mostró un recorrido por el Centro de Distribución acompañado de su sobrino y su madre, conocida como “doña Lety”, quien inspira el nombre del negocio.

Durante el recorrido, el conductor explicó algunas de las áreas que conforman la planta, entre ellas espacios de producción, almacenamiento, betunado y cuartos fríos. En el video se le escucha decir:

“Vamos llegando aquí a la fábrica, es por acá, y esta es la fábrica de la alegría. Este es el cuarto de embetunado, proceso, cuarto frío. ¿Qué te parece, bebé, tu nuevo negocio? Doña Alegría pastelería”. Poncho de Nigris

Las instalaciones, aún en proceso de construcción, ya cuentan con equipamiento especializado para la producción a gran escala, incluyendo zonas destinadas a carga y descarga, lo que sugiere una operación logística amplia desde su arranque.

Por su parte, Aldo de Nigris confirmó su participación en el proyecto durante una conversación en el pódcast de Melo Montoya, donde explicó cómo se integró a la iniciativa:

“Sí, pues ahí fue Poncho el de la idea… y pues me invitaron a sumarme al proyecto para ser socio junto con ellos, güey”. Aldo de Nigris

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Doña Alegría pastelería / Redes sociales

¿Cuántas sucursales planean abrir y cuál es la capacidad de producción de “doña Alegría pastelería”?

De acuerdo con la información compartida, el proyecto de “Doña Alegría pastelería” contempla una estrategia de expansión significativa. En una primera etapa, la familia planea abrir 50 sucursales en Nuevo León, con la intención de consolidar una cadena de pastelerías en el estado.

Además, se estima que la planta tenga la capacidad de producir hasta 150 mil pasteles al mes una vez que opere a su máxima capacidad. Esta cifra implicaría un sistema de producción continuo, respaldado por infraestructura especializada.

En cuanto a los tiempos, Poncho de Nigris señaló que la primera sucursal podría abrir en aproximadamente dos meses, aunque no se han dado a conocer ubicaciones específicas.

Sobre la proyección del negocio, Aldo de Nigris mencionó el pódcast:

“Y el plan es estar… pues el plan a futuro sería ir abriendo sucursales poco a poco, como todo negocio. Pero pues que llegue a ser algo grande”. Aldo de Nigris

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Qué increíble .. Ya quiero ir pic.twitter.com/tH5KOf1cKq — Melo Montoya Chávez (@MeloMontoya) April 1, 2026

¿Cómo surgió el proyecto de “Doña Alegría pastelería”?

Uno de los elementos centrales del proyecto es su carácter familiar. El nombre “doña Alegría” proviene del apodo con el que la familia se refiere a la madre de Poncho, quien también aparece en el video promocional.

Al final del recorrido, el influencer invita a su madre a enviar un mensaje, donde le pide: “Invítalos a esperar la inauguración, que vamos a estar dando más detalles pronto”, lo que ha generado expectativa entre sus seguidores.

En paralelo, Aldo de Nigris también habló en el pódcast sobre los estándares de operación de la planta, destacando los procesos de higiene y control:

“Creo que es la primera aquí en México que cumple con todas las normas… desde el piso, desde dobles puertas… te dan un baño como desinfectado y luego un traje… parece como si estuvieras en la luna”. Aldo de Nigris

El propio Aldo describió las condiciones internas como similares a una cocina profesional de alto nivel: “Sí, sí, sí”, respondió al ser cuestionado sobre si se trataba de un entorno especializado.

Hasta ahora, la familia no ha revelado detalles sobre el menú, precios o imagen de las sucursales, pero el proyecto continúa generando conversación en redes sociales mientras se acerca la fecha estimada de apertura.

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