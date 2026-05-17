Poncho de Nigris y Marcela Mistral sorprenden con confesiones: ¡Hablan de divorcio e infidelidad! ¿Se separan?

Poncho de Nigris y Marcela Mistral hablaron abiertamente sobre temas relacionados con la infidelidad y las dinámicas de pareja. Sus declaraciones resultaron muy polémicas, e incluso comenzaron a surgir rumores sobre una posible separación. Aquí te contamos qué dijeron.

No te pierdas: Suavecito reaparece tras salir de La mansión VIP: “Me arruiné la vida”, ¿lo terminaron? | VIDEO

Marcela Mistral responde si podría seguir con Poncho de Nigris tras una infidelidad. / IG: @reygruperomx / @ponchodenigris

¿Poncho de Nigris y Marcela Mistral se separan?

En medio de las reacciones que dejó el evento Ring Royale y las recientes declaraciones sobre su relación, Poncho de Nigris y Marcela Mistral volvieron a dar de qué hablar luego de compartir un video en redes sociales donde hablaron sobre las crisis que han enfrentado como pareja, todo surgió mientras comentaban la separación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, quienes recientemente confirmaron su ruptura.

A través de la cuenta de Poncho de Nigris, la pareja recordó uno de los momentos más complicados de su matrimonio. El conductor aseguró que la etapa más difícil ocurrió después de su participación en La casa de los famosos México. “Para mí, que casi nos separamos fue cuando salí de La casa de los famosos”, comentó. Además, explicó que permanecer varios meses dentro de un reality puede provocar distancia emocional entre las parejas. “Nos andábamos divorciando... Les voy a decir una cosa. Entras a un reality por tres meses, te desconectas de tu pareja y es difícil volver a conectar. Eso le pasó a Alexis Ayala, fue lo que te dije”, expresó De Nigris.

Sin embargo, Marcela Mistral no coincidió del todo con la explicación de su esposo y consideró que en el caso de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio también podría influir la diferencia de edad entre ambos. “Hay una brecha generacional muy amplia entre ellos dos. Tienen una diferencia de edad muy grande. O sea, tú y yo nos llevamos 13, ¿ellos se llevan 30?”, comentó la conductora. La relación entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio llamó por la diferencia de edad entre ambos. El actor tiene 60 años, mientras que ella tiene 33, lo que representa una diferencia de 27 años

No te pierdas: ¿Diego Boneta estrena romance tras ruptura con Renata Notni? Aparece muy cariñoso con famosa actriz: FOTO

Poncho de Nigris reflexiona sobre la infidelidad con Marcela Mistral. / Redes sociales

¿Hubo infidelidad entre Poncho de Nigris y Marcela Mistral?

En otro video, Poncho de Nigris y Marcela Mistral hablaron sobre la posibilidad de una infidelidad dentro de su matrimonio y dejaron clara su postura frente a ese tema. La pareja abordó el asunto mientras reflexionaban sobre las relaciones, la familia y las consecuencias que tendría una situación así después de los años que llevan juntos.

El exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos México 2023 planteó un escenario hipotético relacionado con su relación y el impacto que tendría una traición, desmintiendo que alguno de los dos se haya puesto los cuernos como se rumoraba en redes sociales.

“Si hubiera una infidelidad entre nosotros, ya con los hijos, con todo lo que tenemos, ¿tú la perdonarías?”, cuestionó el conductor. Además, añadió: “La verdad, una infidelidad, ve todo lo que se perdería y si se podría perdonar a la persona que amas o no”, comentando lo que implicaría enfrentar una situación de ese tipo dentro de su familia.

Ante la pregunta, Marcela Mistral respondió de manera directa y destacó que no podría continuar en una relación marcada por una infidelidad. “No, no se perdona”, comentó. Posteriormente Poncho de Nigris insistió preguntándole: “Pero, ¿podrías vivir con eso?”, a lo que la conductora respondió nuevamente: “No”.

No te pierdas: Maza Clan estaría buscando el perdón de su esposa, ¿ya olvidó a Sol León? ¿Hasta le llevó serenata?

Poncho de Nigris y Marcela Mistral debatieron sobre el perdón, la confianza y los límites en una relación. / Foto: Redes sociales

¿Poncho de Nigris está en contra de la exposición en redes sociales?

Poncho de Nigris compartió la postura que mantiene respecto a la exposición en redes sociales y reiteró que no podría estar en una relación donde existiera infidelidad o conductas que, desde su perspectiva, provocaran a otras personas. El conductor explicó que para él ese tipo de situaciones serían difíciles de aceptar dentro de su vida en pareja.

“Yo ni que enseñe nalg*s, no perdono, o sea, tener una mujer que esté enseñando el cul*, imagínate, que te sea infiel, que esté enseñando y provocando a otros hombres, no podría vivir con eso”, expresó Poncho de Nigris. Además, agregó que ese tipo de exposición es algo con lo que no se sentiría cómodo dentro de una relación. “Es una de las cosas que no podría vivir. Marcela no lo hace, pero no podría vivir con eso, parece que estás vendiendo tu cuerpo”, comentó.

Por su parte, Marcela Mistral reaccionó a las declaraciones de su esposo y respondió: “Claro, así es”. Finalmente Poncho reiteró su opinión sobre el contenido en redes sociales y el uso de imágenes para generar interacción digital. “No es a huev* estar enseñando el cul* pa’ tener likes”, puntualizó el conductor sobre los límites que considera importantes dentro de una relación de pareja.

No te pierdas: ¡Karla Díaz ya se casó! Así fue su romántica “pinkyboda” con Daniel Dayz e invitados de lujo | FOTOS y VIDEO