¡Karla Díaz ya se casó! Así fue su romántica “pinkyboda” con Daniel Dayz e invitados de lujo | FOTOS y VIDEO

Karla Díaz compartió fotos de su “pinkyboda” con Daniel Dayz, en medio de los rumores de ruptura que rodearon a la pareja durante meses, ¿cómo se vivió la celebración? Te contamos lo detalles.

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Daniela Magun, Angie Taddei y más invitados acompañaron a Karla Díaz y Daniel Dayz en su enlace matrimonial. / Redes sociales

¿Cómo fue la propuesta de Daniel Dayz a Karla Díaz?

Karla Díaz y Daniel Dayz contrajeron matrimonio por lo civil en 2020, en medio de las restricciones provocadas por la pandemia de Covid-19. Debido a la situación sanitaria de ese momento, la pareja no pudo realizar la ceremonia religiosa que tenía contemplada, por lo que decidieron posponer esa celebración mientras continuaban con sus proyectos personales y profesionales.

Tiempo después, Daniel Dayz sorprendió nuevamente a la conductora de Pinky Promise con una nueva propuesta de matrimonio. Lo que comenzó como una salida común al cine cambió durante la función, cuando en la pantalla comenzaron a proyectarse videos con algunos de los momentos más importantes de su relación.

“Hay historias de amor que no estaban en el plan, pero terminan siendo el plan completo”, mencionó Daniel Dayz frente a Karla Díaz antes de sacar un anillo y arrodillarse para pedirle nuevamente matrimonio.

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Karla Díaz y Daniel Dayz tiran la casa por la ventana en su boda. / Redes sociales

¿Cómo fue la boda de Karla Díaz y Daniel Dayz?

Daniel Dayz compartió detalles del inicio de las celebraciones de su boda con Karla Díaz en San Miguel de Allende, Guanajuato. A través de redes sociales, el productor explicó que la primera noche de actividades comenzó con una callejoneada por las calles de la ciudad, acompañados de familiares y amigos cercanos.

“Tres días para celebrar nuestro amor y una primera noche que empezó como se debe: caminando, cantando, brindando y viviendo la magia de San Miguel”, escribió Daniel Dayz al compartir imágenes de la celebración en redes sociales.

El productor también señaló que la callejones marcó el inicio de un fin de semana “inolvidable, rodeados de la gente que más queremos, en un lugar que no pudo ser más especial”.

En las imágenes compartidas por la pareja se observa a Karla Díaz utilizando un vestido rosa con detalles tipo corsé y mangas caídas, además de una corona floral en tonos rosas y morados. A su lado aparece Daniel Dayz con camisa rosa clara y pantalón blanco mientras ambos posan sonrientes durante el recorrido. Otra de las fotografías muestra a la conductora caminando por un pasillo con arcos y muros en tonos terracota.

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¡Fiesta, callejoneada y famosos! Así se vivió la boda de Karla Díaz y Daniel Dayz. / Redes sociales

¿Quiénes asistieron a la boda de Karla Díaz y Daniel Dayz?

Entre las personas que acompañaron a Karla Díaz y Daniel Dayz durante la “pinkyboda” en San Miguel de Allende estuvieron varios amigos cercanos del medio artístico y digital.

A través de imágenes y videos compartidos en redes sociales, se pudo observar la presencia de la influencer Herly RG, así como de Daniel Valle y el creador de contenido Jair Sánchez, quienes participaron en la callejoneada y en distintas actividades organizadas para los invitados.

A la celebración también asistieron figuras relacionadas con la música pop mexicana como Daniela Magún, integrante de Kabah, además de Regina Murguía y Angie Taddei, ambas integrantes de JNS.

Entre los invitados también estuvo Ricardo Peralta, de Pepe y Teo, y el cantante Sergio O’Farrill, esposo de Angie Taddei, quienes convivieron con la pareja durante el inicio de las actividades de la boda.

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