Christian Nodal estaría sin nombre artístico tras reaparecer como el “Forajido”, ¿ya está registrado?

Christian Nodal está en el ojo del huracán desde que aseguró durante un concierto en Querétaro que su nombre y su música no le pertenecen, declaración que surge en medio del supuesto distanciamiento con sus papás, Jaime González y Cristy Nodal.

Recientemente, te dimos a conocer que, de acuerdo con una consulta de TVNotas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el cantante realizó una solicitud para registrar el “Forajido”, lo que generó cuestionamientos sobre su carrera artística.

Sin embargo, de acuerdo con una nueva búsqueda, el registro de Nodal podría ser rechazado, ya que anteriormente ya se realizaron peticiones del mismo término, las cuales parecen no estar relacionadas con el intérprete de regional mexicano.

Christian Nodal enfrentaría un nuevo problema en su carrera artística. / Redes sociales

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¿Christian Nodal se quedó sin nombre artístico?

Ante la interrogativa sobre lo que pasará con el nombre artístico del cantante, el periodista Arturo Gallegos dio a conocer que antes de que Nodal acudiera a registrar su marca, ya existían solicitudes aceptadas, lo que podría ser una barrera.

“Christian Nodal metió su solicitud, pero hay un pequeño (detalle) que nadie lo ha dicho; esto que él tiene es una solicitud del registro de marca que él metió el 22 de abril.” Arturo Gallegos

Dichos registros fueron consultados por TVNotas en IMPI, ambas marcas antes registradas están relacionadas con bebidas alcohólicas, lo que, de acuerdo con el periodista, representa la posibilidad de que Christian Nodal sí pueda hacer uso del nombre en su carrera artística.

“La marca está registrada para la comercialización de bebidas alcohólicas, por lo que el cantante podría argumentar que él no será competencia, pues la explotará del lado artístico.” Arturo Gallegos.

Christian Nodal genera especulaciones entre sus fans con el “Forajido”. / Redes sociales

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¿Cómo registró Christian Nodal el nombre de el “Forajido”?

El registro que se encuentra en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) señala que fue realizado el 22 de abril de 2026 por Christian Jesús González Nodal, nombre de pila del artista.

En el documento se señala que fue realizado bajo la categoría 41, donde se pueden registrar las marcas relacionadas con los servicios de educación, formación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales.

Al realizar el registro de una marca, se evita que terceras personas puedan hacer uso del nombre, logotipo o eslogan a nivel nacional; es decir, convierte a la persona que realiza el registro en titular legal, evitando plagio y mal uso.

Imagen de Christian Nodal que está generando especulaciones. / IG: @nodal

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¿Por qué Christian Nodal cambió de nombre artístico?

Hasta ahora, el registro de Christian Nodal no ha recibido aprobación por parte del instituto, pero la noticia comenzó a correr desde hace días tras darse a conocer que el nombre artístico del cantante pertenece a su papá, Jaime González, hasta 2036.

Pese a que el intérprete ha confirmado oficialmente el cambio en su carrera, en sus redes sociales colocó como imagen principal la letra N y el nombre del “Forajido”; además, su declaración en Querétaro parece ser la confirmación.

“Hace rato les conté que mi imagen no es mía, mi nombre no es mío, ni mi música es mía, pero mi corazón y voz siempre van a ser de ustedes. Y si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes.” Christian Nodal

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