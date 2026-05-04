Majo Aguilar responde si le tiene envidia a Ángela Aguilar ¡Directa y sin rodeos habla de su prima!

La rivalidad entre Ángela Aguilar y su prima Majo Aguilar es una polémica recurrente entre los fans de ambas cantantes, ahora la hija de Antonio Aguilar Jr. responde si le tiene envidia a la esposa de Christian Nodal, ¿qué dijo? Te contamos todos los detalles.

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Esto dijo Majo Aguilar sobre Ángela Aguilar y los rumores de envidia que han surgido entre ambas cantantes. / IG: @majo__aguilar / @angela_aguilar_

¿Cómo es la relación entre Ángela Aguilar y Majo Aguilar?

La relación entre Majo Aguilar y Ángela Aguilar es punto de polémica debido a que ambas desarrollan su carrera dentro del regional mexicano. Aunque actualmente no se muestran cercanas, en distintas ocasiones han negado tener una rivalidad. La hija de Pepe Aguilar recordó que existe un vínculo familiar construido desde la infancia, al mencionar que compartieron celebraciones y tiempo juntas, además de expresar que le tiene cariño y le desea lo mejor en su trayectoria.

Por su parte, Majo Aguilar mantiene una postura similar, aunque también reaccionó ante preguntas sobre temas personales. En una ocasión, al ser cuestionada sobre si asistiría a la boda por la iglesia de Ángela Aguilar con Christian Nodal, respondió: “Qué pregunta tan ridícula”, lo que aviva los rumores de rivalidad.

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Majo Aguilar habla de Ángela Aguilar y responde a rumores de envidia que circulan sobre su relación familiar. / IG: @angela_aguilar_ / @majo__aguilar

¿Qué dijo Majo Aguilar sobre la envidia hacia su prima Ángela Aguilar?

Majo Aguilar fue cuestionada sobre los problemas legales que enfrenta Christian Nodal con su familia por los derechos de su nombre, luego de que el cantante registro ‘el Forajido’ ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ante lo que la cantante dijo que no iba a responder nada de la pareja, pero les deseaba lo mejor.

Además, desmintió tenerle envidia a su prima Ángela Aguilar, pues se revivió un fragmento de una entrevista del programa SNSrio, donde Majo Aguilar tenía que comer algo extraño o hacer un comentario sobre su familia, a lo que la cantante mencionó en aquel entonces: “¿La voz que no soporto, que odio? Pues yo creo que Ángela no va a triunfar. No sabe cantar, se equivocó de carrera, lo hace muy mal. No es profesional, está fea”.

Ante esto, dijo:

“Respeto absolutamente Ángela, piensan que yo traigo algo como ahí con ella que para nada. Es que salió un video de hace unos años ya donde yo iba empezando, ella ya estaba mega consolidada y a mí se me ocurrió hacer una broma porque tenía que comer una cosa fea o decir algo, a mí se me ocurrió pues decir esto y lo retomaron como que era nuevo”. Majo Aguilar

Majo Aguilar reiteró que respeta a Ángela Aguilar aunque “no tengamos ya mucha comunicación por lo que sea, no por algo malo, no por nada, cada quien está en sus cosas y así la vida camina y es normal. Pues yo le tengo mucho respeto. Deseo, de verdad, que todo camine bien y que tengan una vida linda, que la vida pues para todos”.

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Majo Aguilar contesta si le tiene envidia a Ángela Aguilar. / IG: @majo__aguilar / @angela_aguilar_

¿Majo Aguilar va a colaborar con Emiliano Aguilar?

Majo Aguilar detalló que hasta el momento no hay una colaboración confirmada oficialmente con su primo Emiliano Aguilar, luego del encuentro que tuvieron.

“Debe haber momentos para que se den las cosas, para que todo esté en orden, yo no tengo partidos por nadie, a todos los respeto. Emiliano va muy bien y lo admiro que le que le eche tantas ganas a lo que está haciendo, pero que llegue a su momento y que no se sienta como que: ‘Ay, tomaron equipos’” Majo Aguilar

Agregó que tiene muy buena comunicación con su primo y que aunque hablaron de una canción juntos, no es algo que ya esté completamente confirmado porque “es una situación un poco difícil, no quiero tomar partidos porque todos son mis primos, porque quiero mucho a mi tío, porque Emiliano, Leonardo y Aneliz siempre van a ser mis primos”.

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