Christian Nodal acusado de presuntamente maltratar a sus músicos en medio de polémica por su nombre: VIDEO

La polémica parece no terminar para Christian Nodal. Tras reportarse que comenzó el proceso para cambiar su nombre artístico a ‘Forajido’ en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ahora se ventila que, presuntamente, maltrataría a sus músicos, especialmente, a los mariachis que lo acompañan en sus presentaciones. Esto se sabe.

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¿Por qué Christian Nodal quiere cambiar de nombre?

Toda la polémica comenzó a raíz del lanzamiento de ‘Un vals’, una canción dedicada a Ángela Aguilar. En el video musical, apareció una modelo que, para muchos, tendría un gran parecido con Cazzu, ex de Christian Nodal.

Tras esto, el cantante no solo negó haber estado involucrado con la producción del video, sino que también ventiló que “no era dueño de nada”, ni siquiera de “su propio nombre”. A la par de esto, se viralizó una imagen que demostraría que su papá, Jaime González, registró la marca ‘Christian Nodal’ ante el IMPI, lo que limitaría al artista en ámbitos financieros y creativos.

Este fin de semana, se dio a conocer que Christian inició el proceso para cambiar su nombre artístico a ‘Forajido’. Según la información que ha circulado, la celebridad inició el procedimiento el pasado 22 de abril.

En términos prácticos, esto le permitiría a Christian usar el nombre de ‘Forajido’ en conciertos, mercancía y proyectos audiovisuales, entre otras cosas. Hasta el momento, ni los padres de Nodal ni el artista han dado declaraciones oficiales. No obstante, algunos medios reportan que esto podría ser el inicio de una larga y tortuosa batalla legal entre ellos.

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Christian Nodal maltrata a sus mariachis, revela Javier Ceriani

Durante la transmisión más reciente de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani expuso que, supuestamente, Christian Nodal menosprecia a sus mariachis, mientras que a sus músicos de cabecera los trata muy bien.

Presuntamente, el cantante hasta se enojó con su papá luego de que este no permitiera que los músicos viajaran en avión privado a Chile, lugar donde daría un par de shows hace algunos días.

“¿Desde cuándo todo un crew de músicos va en avión privado? El artista y su mánager van en avión privado; los músicos van en avión de línea, es una locura, ¿saben de lo que yo me he enterado?, que el mariachi de Nodal, Christian, ni se preocupa dónde duermen, no se preocupa si comen”. Javier Ceriani

Según Ceriani, el intérprete de ‘Adiós, amor’ “ni siquiera los saluda” y hasta los “ningunea”, ya que, al parecer, solo le importa el bienestar de sus músicos personales.

Javier finalizó su informe diciendo que, aparentemente, Nodal no habría llenado ninguna de sus presentaciones pactadas en el Movistar Arena de Chile: “Las sillas estaban vacías. En el Movistar Arena entran unas 18 mil personas, Nodal llenó la mitad. Chile era su mercado principal”, puntualizó.

¿Por qué Christian Nodal canceló un concierto en Chile?

El pasado viernes 1 de mayo, Christian Nodal dio a conocer que el concierto programado para esa noche en Chile quedaba pospuesto. Aseguró que fue por cuestiones de logística y dejó ver que había sido por irresponsabilidad de JG Music, compañía de su papá.

“Se le avisó desde mi equipo al equipo de logística de JG Music. Se les avisó que, por tiempos, por fechas, distancias y demás, era muy complejo. Se les aconsejó un avión privado, no quisieron hacer ese gasto para los músicos. No se priorizó el descanso de ellos y no se priorizó que pudieran llegar a tiempo. Tuvieron un contratiempo con el clima en CDMX. Yo me acabo de enterar hace una hora”, puntualizó.

El evento se aplazó para el domingo 3 de mayo, aclarando que las entradas seguirán siendo válidas y disculpándose por los inconvenientes que esto pudiera ocasionar.

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