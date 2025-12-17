Christian Nodal estaría coqueteando con una reportera venezolana; así habría reaccionado Ángela Aguilar

Christian Nodal no deja de estar en el centro de la polémica. En los últimos días, se ha dicho que, presuntamente, estaría engañando a su esposa, Ángela Aguilar, con una violinista que trabaja para él. Según las especulaciones, Ángela hasta habría despedido a la joven por esta situación.

En medio de todo esto, trasciende que, supuestamente, Nodal coqueteó con una reportera venezolana y hasta se comunican diariamente, ¿quién es la supuesta nueva amante del cantante?

Christian Nodal / Redes sociales

¿Quién es la violinista con quien, presuntamente, Nodal le habría sido infiel a Ángela Aguilar?

El rumor de la violinista y Christian Nodal comenzó luego de que se viralizara un video en el que, según usuarios, la artista ve con “malos ojos” a Ángela Aguilar cuando abraza al cantante durante un concierto.

Según especulaciones en redes sociales, su nombre es Rebecca y sería la mujer a quien Nodal habría agradecido durante su discurso en los últimos Latin Grammy. Supuestamente, Ángela sabría del presunto romance que su esposo y la chica, por lo que habría despedido a esta última.

Algo que reforzó los rumores fue que la violinista subió un video en el que se escucha de fondo una canción de Nodal. En el clip, se le ve a la joven bailando.

Este asunto ha causado mucha controversia en redes sociales. Aunque algunos usuarios, principalmente fans de la pareja, han dicho que todo es un rumor “sin fundamentos”, la gran mayoría sostiene que esto es parte del “karma” de Ángela por, presuntamente, haberse metido en la relación de Cazzu y Nodal.

Ángela Aguilar habría corrido a la violinista de Christian Nodal, presunta amante del cantante / TikTok: angieeflores92, redes sociales y canva

¿Quién es la reportera venezolana con la que Christian Nodal presuntamente estaría “coqueteando”?

Hace poco, el periodista William Guzmán informó que, presuntamente, Christian Nodal presuntamente estaría tras la conquista de Ana Cecilia Leal, una reportera venezolana. Supuestamente, ambos se encontraron durante el más reciente concierto de él en Miami.

“Resulta y acontece que Christian Nodal tuvo un concierto en Miami, Osma Garay, tiene un programa que se llama ‘Se pone caliente’ y su reportera es Ana Cecilia Leal, que es una muchacha muy exuberante, una periodista muy atrevida. Ella lo abordó en los pasillos del hotel y alguien de seguridad quiso frenarla, pero cuando él vio ese mujerón dijo ‘no, no, no, espérate, déjame ver qué quiere la periodista’” Periodista William Guzmán

Según su información, presuntamente ambos habrían tenido una “plática muy amena” y hasta se habrían intercambiado números telefónicos. Supuestamente, se mandan mensajes de forma constante.

“Entablaron un dialogo de lo más ameno, ella le hizo todas las preguntas que ella quiso, ella se llevó mucho contenido y él se llevó la gratisima impresión de haberla conocido. Tanto que se intercambiaron teléfonos que se dan los buenos días hasta las buenas noches”, reportó.

Aunque se desconoce si realmente siguen en contacto, se sabe que sí hubo un encuentro entre ellos. Y es que se compartió una foto en el que se ve a los dos juntos.

¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar ante los rumores de infidelidad de Christian Nodal?

Hace unas horas, el periodista Javier Ceriani subió unas supuestas palabras que Ángela Aguilar habría subido a Instagram y que después presuntamente borró. En el mensaje, la cantante presuntamente se pronunciaría en contra de una persona que intenta “separarla” de su esposo.

“El amor es complicado, pero a la vez hermoso. Jamás dejaré que alguna persona quiera separar algo que estoy construyendo con amor y que nos contó sostenerlo. Jamás dejaré que se metan en este amor sincero. Yo soy como mi abuela”, se lee.

Para muchos, este mensaje sería dirigido a la violinista, así como para la reportera venezolana, dando a entender así que Christian Nodal sí le estaría siendo infiel o, al menos, tendría intenciones.

