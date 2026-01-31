Irina Baeva defiende a Ángela Aguilar tras ataques en redes y habla de los juicios a las mujeres

Irina Baeva volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de pronunciarse sobre los constantes ataques que recibe Ángela Aguilar en redes sociales. Durante un encuentro con medios de comunicación en el aeropuerto, la actriz fue cuestionada sobre los señalamientos que enfrenta la cantante, a quien en plataformas digitales algunos usuarios han llegado a llamar “la mujer más odiada”.

Pepe Aguilar responde a los detractores de a Ángela Aguilar por su matrimonio con Christian Nodal / IG: @pepeaguilar_oficial

¿Qué dijo Irina Baeva sobre los ataques contra Ángela Aguilar en redes sociales?

Durante la entrevista, un reportero intentó pedirle a Irina Baeva un mensaje para Ángela Aguilar, señalando que ambas han sido blanco de críticas debido a su vida amorosa. Sin embargo, la actriz interrumpió de inmediato para marcar distancia del calificativo utilizado.

“Nunca digas esas cosas, nunca digas esos comentarios”, expresó, antes de profundizar en su postura sobre el señalamiento público hacia las mujeres.

Irina dejó claro que no emite opiniones sobre personas que no conoce ni sobre situaciones que desconoce, subrayando que evita hablar de terceros y de sus vidas privadas. Señaló que, desde su perspectiva, no corresponde juzgar a nadie, especialmente cuando se trata de historias que solo se conocen a través de redes sociales o versiones incompletas.

La actriz explicó que su solidaridad es con todas las mujeres y que no considera adecuado alimentar narrativas de odio en plataformas digitales. Sus palabras fueron retomadas por diversos medios y usuarios, quienes destacaron el tono firme con el que respondió al cuestionamiento.

Irina Baeva estrena un nuevo look para su nueva villana en Somos familia. / Redes sociales

¿Por qué Irina Baeva se identifica con mujeres señaladas por su vida amorosa?

En el mismo encuentro con la prensa, Irina Baeva reconoció que entiende este tipo de situaciones debido a experiencias previas en su propia vida. En años anteriores, la actriz fue objeto de fuertes críticas luego de iniciar una relación con uno de los ex de Geraldine Bazán, situación que generó controversia mediática y una ola de comentarios en su contra.

Sin entrar en detalles ni mencionar nombres, la actriz recordó que ese periodo estuvo marcado por señalamientos constantes, muchos de ellos basados en especulaciones y opiniones difundidas en redes sociales. A partir de ello, explicó que aprendió a ser más reservada y a no involucrarse en debates públicos sobre la vida privada de otras personas.

Irina también reflexionó sobre la forma en la que las redes sociales pueden distorsionar la realidad, recordando que lo que se muestra en plataformas digitales no siempre refleja lo que una persona vive en lo personal.

“Nunca sabemos qué es lo que está pasando en la vida de alguien. Puedes ver a una persona sonriendo, pero por dentro puede estar atravesando un momento complicado” Irina Baeva

Irina Baeva importante decisión / Redes sociales

¿Qué decisión tomó Irina Baeva para evitar nuevos escándalos sobre su vida privada?

Además de defender a Ángela Aguilar, Irina Baeva habló sobre las medidas que tomó para proteger su vida personal y evitar que sus relaciones sentimentales se conviertan nuevamente en tema de polémica.

La actriz explicó que, tras experiencias pasadas, decidió dejar de compartir aspectos íntimos de su vida amorosa de manera pública. Señaló que en su momento optó por hacerlo, pero con el tiempo se dio cuenta de que exponer lo privado también implica enfrentar consecuencias cuando las cosas no salen como se esperaba.

Detalló que esta determinación fue tomada por decisión propia y no por influencia de alguna pareja. De esta forma, dejó claro que se trata de un cambio personal en la manera de manejar su imagen pública y su relación con los medios.

Actualmente, Irina Baeva ha sido relacionada sentimentalmente con Giovanni Medina, expareja de Ninel Conde, luego de que circularan en redes sociales fotografías y videos en los que supuestamente aparecen juntos. No obstante, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido dichas versiones.

