Karol Sevilla se molesta por comparaciones con Ángela Aguilar; así fue su reacción en plena transmisión EN VIVO

Hace unos días, Karol Sevilla emocionó a sus fans al cantar la canción “La vida es un sueño” de la serie de Disney que protagonizó, “Soy Luna”, la cual marcó a toda una generación de niñas en 2017.

Sin embargo, este live no estuvo exento de polémica, pues la cantante y actriz recreó un momento que se viralizó en TikTok. Al parecer, no solamente Amanda Miguel ha mostrado su rechazo a Ángela Aguilar, pues un nuevo gesto viral de Karol Sevilla ha desatado la polémica. ¿No soporta a la hija de Pepe Aguilar?

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¿Qué pasó en el live de Karol Sevilla cuando la compararon con Ángela Aguilar y cómo reaccionó?

En este live que realizó Karol Sevilla con sus seguidores, la actriz —quien suele mostrarse auténtica y genuina— fue llamada por error “Karol Aguilar” por un seguidor, aparentemente confundido o quizá a propósito.

De inmediato, la protagonista de “Soy Luna” reaccionó ofendida y expresó: “¿Karol Aguilar?, ¿ora? Ay no, preciosa, mejor miéntame la madre antes de que me digas eso”, reaccionó con gesto de rechazo ante el apellido.

“¿Qué te hicieron los Aguilar?”, expresó un internauta. Otro comentó: “Ella siempre me hace reír. Me encanta su personalidad, tiene cada frase… Me gusta mucho su espontaneidad”. “Me encanta Karol. No la comparen con la otra, no tiene nada que ver”, escribió otro fan en redes.

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Ángela Aguilar y Karol Sevilla envueltas en una polémica / Instagram

¿Por qué a Karol Sevilla no le cae bien Ángela Aguilar?

En varias ocasiones, Karol Sevilla ha llamado la atención por sus comentarios y bromas sobre Ángela Aguilar. Incluso, durante algunas transmisiones en vivo en redes sociales, la actriz y cantante se ha burlado de la polémica que rodea a la intérprete de regional mexicano.

En sus lives, Karol llegó a imitar frases que se volvieron virales en redes sociales, como el famoso: “¿Por qué tan coqueta, mi amor? Porque eres mi esposo, Christian”, además del grito de “¡Amooor!” y el comentario de “fan de la relación”, que los internautas suelen usar para referirse a la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Una vez en un live, Karol Sevilla se refirió a Ángela Aguilar y a Christian Nodal como “Los paninis” en referencia a la tración de Karla Panini a Karla Luna. La situación también generó controversia en 2025,

“Te critican por todo, Angelita… pero ya cállate”, expresó entre risas.

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Karol Sevilla perdón a Ángela Aguilar por sus comentarios

Tras la polémica, Karol Sevilla ofreció disculpas públicas y aseguró que nunca tuvo la intención de faltarle al respeto a Ángela Aguilar, argumentando que todo se trató de una broma dentro de su particular sentido del humor.

“Yo soy la más funable de las redes sociales. Nunca lo hice con afán de faltar al respeto. Si lo hice, le pido disculpas. Soy mujer y lo hice en modo de broma. Ya no me voy a meter en el tema de ella. Yo tengo un humor muy negro y la gente no lo entiende”, declaró ante la prensa.

Sin embargo, nuevamente, Karol Sevilla vuelve a dar a entender que no le gusta para nada el ser confundida con el apellido de Ángela Aguilar.

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