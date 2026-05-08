Papá de Christian Nodal habría saqueado las oficinas del cantante, reportan; ¡El pleito familiar continúa!

Las polémicas entre Christian Nodal y su familia no se detienen, pues ahora salió a la luz que su padre, Jaime González, presuntamente habría saqueado las oficinas del cantante, ¿qué pasó? Te contamos todos los detalles.

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Christian Nodal: reportan saqueo en oficinas del cantante en medio de disputa familiar. / Redes sociales

¿Cómo empezó la polémica entre Nodal y sus papás?

La reciente polémica alrededor de Christian Nodal comenzó tras darse a conocer información relacionada con el registro de su nombre artístico ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). De acuerdo con documentos consultados en la plataforma oficial por TVNotas, la marca “Christian Nodal” fue solicitada el 31 de octubre de 2025, publicada el 7 de noviembre del mismo año y concedida el 7 de abril de 2026, con vigencia hasta 2036. En el registro aparece como titular Jesús Jaime González Terrazas, padre del cantante, además de incluir categorías relacionadas con aparatos de grabación, reproducción de sonido y almacenamiento digital de contenido.

Posteriormente Jaime González habría puesto el registro a nombre de Cristy Nodal, en medio de las críticas que surgieron por el video de “Un vals”, tema inspirado en Ángela Aguilar. Usuarios comentaron la similitud entre la modelo Dagna Mata, quien aparece en el clip, y la cantante argentina Cazzu.

A esto se sumó otro movimiento legal relacionado con la carrera del intérprete, luego Nodal ingresó nueva solicitud ante el IMPI para registrar la denominación ‘el Forajido’, trámite ingresado el 22 de abril de 2026 dentro de la categoría de entretenimiento y actividades culturales, lo que desató más rumores sobre un distanciamiento familiar.

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Adri Toval reveló información sobre un presunto saqueo en oficinas de Christian Nodal y la tensión con su padre. / Redes sociales

¿El papá de Nodal presuntamente saquea las oficinas del cantante?

La periodista Adri Toval dio a conocer nueva información relacionada con la situación que enfrenta Christian Nodal, luego de las recientes versiones sobre problemas internos en el entorno del cantante.

A través de sus declaraciones, señaló que una fuente cercana al equipo del intérprete le habría revelado que la relación entre Nodal y su padre presuntamente atraviesa un momento complicado, en medio de la controversia por los músicos que no pudieron llegar a Chile y la disputa legal relacionada con el nombre artístico “Christian Nodal”.

La fuente aseguró que el padre del cantante presuntamente habría ingresado a las oficinas de Christian Nodal en Guadalajara, Jalisco, para llevarse distintos documentos importantes, además de varios premios obtenidos por el artista a lo largo de su carrera. La información comenzó a generar conversación en redes sociales, donde seguidores del intérprete reaccionaron ante las versiones difundidas.

“Según me comentan, el padre de Nodal habría saqueado las oficinas del cantante en Guadalajara, llevándose documentos importantes y varios de los premios que el artista ha ganado a lo largo de su carrera”, dijo Toval.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni integrantes de su familia han emitido declaraciones públicas sobre lo señalado por la periodista. Por esta razón, queda en calidad de RUMOR.

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Surge reporte sobre saqueo en oficinas de Christian Nodal; habrían desaparecido premios y documentos. / Redes sociales

¿Christian Nodal se cambia el nombre?

Christian Nodal desató especulaciones sobre una posible nueva etapa en su carrera. Aunque el nombre de usuario del cantante continúa apareciendo como “Nodal”, comenzó a presentarse bajo el nombre de ‘el Forajido’, situación que llamó la atención de sus seguidores.

A esto se sumó otro movimiento que incrementó las sospechas entre internautas: Christian Nodal eliminó todas las publicaciones de sus redes sociales. La decisión provocó reacciones inmediatas entre sus seguidores, quienes comenzaron a relacionar los cambios digitales con los trámites legales alrededor de su nombre artístico y el registro de ‘el Forajido’. El cantante aún no ha explicado públicamente el motivo de estas modificaciones en sus cuentas oficiales.

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