¿Adri Toval estaba dispuesta a secuestrar Ana Bárbara para quedarse con su esposo? Esto dijo Francisco Cantú

Francisco Cantú afirmó que Adri Toval presuntamente habría estado dispuesta a secuestrar a Ana Bárbara, un señalamiento que surge en medio de los rumores de la presunta infidelidad del esposo de la cantante, Ángel Muñoz.

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¡Impactante versión! Adri Toval y el presunto plan contra Ana Bárbara que salió a la luz. / Redes sociales

¿Cómo surgen los rumores de la infidelidad de Ángel Muñoz a Ana Bárbara?

Los rumores en torno a la cantante Ana Bárbara comenzaron a crecer después de que surgieron versiones sobre una presunta infidelidad de su esposo, Ángel Muñoz. La información fue dada a conocer por el periodista Jordi Martín durante su participación en el programa El gordo y la flaca, donde explicó que fue contactado por una comunicadora identificada como Adriana Toval, quien aseguró supuestamente haber tenido una relación con la pareja de la intérprete.

De acuerdo con lo expuesto en el espacio televisivo, la mujer relató que supuestamente mantuvo encuentros con Muñoz y que la relación habría comenzado el 5 de septiembre de 2025.

“Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. Nos hemos visto dos veces, en Ciudad de México nos quedamos a dormir en un hotel. La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara, no pudimos vernos más; él tuvo problemas con su trabajo y no podía salir del país”, expresó Adriana Toval en la información difundida

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¡Polémica total! Francisco Cantú señala a Adri Toval por presunto intento contra Ana Bárbara. / Redes sociales

¿Qué dijo Francisco Cantú sobre las presuntas intenciones de Adri Toval de secuestrar a Ana Bárbara?

Francisco Cantú, cantante mexicano de música ranchera originario de Monterrey, Nuevo León, habló en entrevista con Ventaneando sobre el conflicto que involucra a Adri Toval, Ana Bárbara y Ángel Muñoz, donde aseguró que, según su versión, existía un plan para intervenir en la relación de la cantante.

“Su sueño americano era vivir en Los Ángeles, ser reportera en Los Ángeles, y ella veía una puerta con Ángel”, expresó Cantú, al detallar que, de acuerdo con lo que le habría sido compartido, “el plan de ella es hacer que Ángel se divorcie de Ana Bárbara, pero antes, sino se divorcian, era jalarlo ya sea a Colombia o Costa Rica y planear un secuestro y que nada más saliera librado Ángel para ella poder quedarse con Ángel y casarse”.

Cantú agregó que “en ese momento Ángel iba ser acreedor a todos los bienes de Ana Bárbara y ella podía lograr su sueño americano”, afirmando que “ese era su plan siniestro”. Asimismo, explicó cómo inició el contacto entre ambos: “Ella me buscó a mí por redes sociales desde hace tiempo… y me dijo ‘Ayúdame a filtrar esta información porque yo quiero quedar como víctima’”.

Cantú también señaló que colaboró en ese momento para facilitar espacios mediáticos: “yo le conseguí a las personas que la entrevistaron”, aunque indicó que posteriormente la relación se fracturó. “Cuando ella se enoja es cuando a mí me preguntan si realmente yo tengo algo que ver con ella… se enoja y en ese momento me bloquea”, dijo.

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Ana Bárbara y su esposo están en el ojo de la polémica. / Redes sociales

¿Cómo se conocieron Francisco Cantú y Adri Toval, presunta amante del esposo de Ana Bárbara?

Francisco Cantú relató que el primer contacto con Adri Toval se dio a través de redes sociales, donde, según explicó, ella fue quien inició la conversación en un momento específico. “Ella me buscó a mí por redes sociales desde hace tiempo, en ese momento cuando ella me contactó estaba el asunto de Dulce, que había fallecido”, señaló, al recordar el contexto en el que comenzaron a intercambiar mensajes.

De acuerdo con su versión, desde ese primer acercamiento surgió una solicitud concreta. “Me dijo ‘Ayúdame a filtrar esta información porque yo quiero quedar como víctima’”, afirmó, y añadió que a partir de ahí facilitó el contacto con personas que posteriormente la entrevistaron. Sin embargo, indicó que la comunicación entre ambos cambió con el paso del tiempo: “cuando ella se enoja es cuando a mí me preguntan si realmente yo tengo algo que ver con ella… se enoja y en ese momento me bloquea”.

Cantú también describió otros intercambios que, según dijo, ocurrieron durante ese periodo. “Ella en su momento me pidió un video de felicitación de cumpleaños, que le dijera ‘Niña bonita’, yo lo hice porque dije ‘No me hiere’”, explicó, al referirse a materiales que después, aseguró, fueron utilizados en el contexto de su relación con Ángel Muñoz.

En su testimonio, el cantante sostuvo que recibió distintos mensajes y contenidos que, de acuerdo con lo que relató, formaban parte de la dinámica entre Toval y Muñoz. “Me consta… porque ella me mandó muchas fotos… yo fui el primero que tuvo todas las pruebas”, expresó, al concluir su versión sobre cómo se desarrolló el vínculo inicial y los intercambios posteriores.

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