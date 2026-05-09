Colate lanza fuerte acusación vs Paulina Rubio: el empresario revela que la cantante, según él, ¡lo golpeó!

Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como ‘Colate’, hizo una acusación contra Paulina Rubio en pleno juicio por la custodia de su hijo. El empresario español contó que presuntamente la cantante mexicana lo golpeó, ¿qué pasó? Te contamos los detalles.

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Las declaraciones de ‘Colate’ durante el juicio por su hijo volvieron a sacudir la polémica con Paulina Rubio. / Redes sociales

¿Cómo empezó la polémica entre Paulina Rubio y ‘Colate’?

La disputa legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera volvió a sonar en 2025, luego de que la cantante denunció que su exesposo presuntamente habría retenido a su hijo tras trasladarlo a España sin su consentimiento y sin apegarse a los acuerdos de custodia vigentes. De acuerdo con lo expuesto, el menor de edad permaneció fuera de Estados Unidos desde el 5 de junio, lo que derivó en una nueva intervención de las autoridades.

Tras la denuncia, una corte en Miami ordenó como medida preventiva la retención del pasaporte del adolescente, con el objetivo de evitar viajes internacionales sin autorización. Además, se estableció que cualquier salida del país deberá contar con el consentimiento de ambos padres o, en su caso, con supervisión judicial, mientras el proceso continúa su curso.

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‘Colate’ rompe el silencio sobre Paulina Rubio y habla de presunta violencia. / Redes sociales

¿Paulina Rubio presuntamente le pegó a ‘Colate’?

Ventaneando reveló que, durante la audiencia por la custodia de su hijo, ‘Colate’ dio a conocer que presuntamente Paulina Rubio lo habría violentado, ante lo que le cuestionaron si hizo la denuncia correspondiente, a lo que respondió que no.

“No hay denuncia porque para mí fue algo que nunca había ocurrido antes, ella es la madre de nuestro hijo, y yo no quería ponerlo en un reporte, y mucho menos que fuera público”. Nicolás Vallejo-Nágera.

El intercambio de preguntas y respuestas siguió luego de que Sandra Hoyos, abogada de Paulina Rubio, lo cuestionó sobre un documento presentado dentro de la petición de reubicación del menor, en el que se incluyeron señalamientos relacionados con la relación que ambos mantuvieron años atrás con ‘la Chica dorada’.

La abogada señaló: “Usted ya lo hizo público al declararlo en un documento público y aquí asegura que ella lo golpeó, pero no tiene evidencia, ¿es correcto? Entonces es una acusación solamente porque no tiene evidencia”. Ante esto, Colate respondió que lo contaba porque “estamos hablando de hace muchos años”. Sandra Hoyos continuó preguntándole si contaba con pruebas de la presunta agresión y el empresario contestó: “¿De su violencia hacia mí? Sí, no la tengo aquí”.

‘Colate’ reiteró que nunca denunció formalmente esos hechos porque decidió manejar la situación de manera privada “porque yo no quería, como ya lo dije antes, no quería que ocurriera esto y nunca lo denuncié”

“No sé cómo explicarlo, me lo guardé para mí mismo, nunca me habían golpeado antes, para mí era algo nuevo, no supe cómo reaccionar y mi reacción fue no venir a la corte ni llamar a la policía, simplemente me lo quedé e intenté resolverlo de manera privada”. ‘Colate’.

Más adelante, cuando Sandra Hoyos insistió en la falta de pruebas físicas o periciales dentro de la audiencia, el empresario respondió: “No, pero aquí tengo mi costilla rota. También tengo una cicatriz en mi nariz”.

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¡Explota el juicio! ‘Colate’ acusa a Paulina Rubio y habla de una costilla rota. / Redes sociales

¿Qué dijo Paulina Rubio sobre sus hijos?

Según información difundida en el programa De primera mano, el hijo de Paulina Rubio presuntamente habría manifestado su intención de residir con su padre en España, un elemento que será considerado por las autoridades dentro del proceso legal en desarrollo.

En medio del proceso legal que enfrenta con ‘Colate’ por la custodia de su hijo mayor, Paulina Rubio compartió un mensaje público a través de un comunicado difundido por su representante en redes sociales. Luego de varios días de audiencia y de que surgieron señalamientos en su contra, la cantante agradeció las muestras de apoyo que ha recibido y aseguró que la maternidad ocupa el lugar más importante en su vida.

“Quiero agradecer profundamente a todas las personas que me han apoyado como madre durante este tiempo. Ser madre no solo es una parte de mi vida, es mi razón de ser y el papel más importante que tendré”. Paulina Rubio.

Paulina Rubio habló sobre el vínculo que mantiene con sus hijos y señaló que todas las decisiones que toma están relacionadas con su bienestar, pues “la gente puede conocerme por mi carrera, por los escenarios o por mi trayectoria pública, pero ningún éxito se compara con el privilegio y la responsabilidad de ser madre.

“Cada decisión que tomo nace del amor incondicional, de la protección y del compromiso absoluto con su bienestar, su felicidad y su futuro”, añadió. La cantante también afirmó que sus hijos “son y siempre serán” su prioridad y cerró el comunicado diciendo que “ser madre es el más grande de los honores y el amor más profundo que jamás experimentaré”.

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