Colate acusa a Paulina Rubio de ‘tortura’ en juicio por la custodia; ¿captan al hijo de la cantante robando?

La polémica entre Paulina Rubio y su ex Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como ‘Colate', no para y es que ahora se enfrentan en los juzgados por la custodia del hijo que tienen en común. La defensa del empresario español acusó a la cantante mexicana de presuntamente torturar al menor de edad, quién habría sido captado robando. Te contamos todos los detalles.

No te pierdas: Christian Chávez cuenta que por su adicción tenía encuentros polémicos con desconocidos ¡Salió Rebelde!

Paulina Rubio y ‘Colate’ siguen en pleito legal por la custodia de su hijo. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Paulina Rubio y ‘Colate’?

La disputa legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera volvió a sonar en 2025, luego de que la cantante denunció que su exesposo presuntamente habría retenido a su hijo tras trasladarlo a España sin su consentimiento y sin apegarse a los acuerdos de custodia vigentes. De acuerdo con lo expuesto, el menor de edad permaneció fuera de Estados Unidos desde el 5 de junio, lo que derivó en una nueva intervención de las autoridades.

Tras la denuncia, una corte en Miami ordenó como medida preventiva la retención del pasaporte del adolescente, con el objetivo de evitar viajes internacionales sin autorización. Además, se estableció que cualquier salida del país deberá contar con el consentimiento de ambos padres o, en su caso, con supervisión judicial, mientras el proceso continúa su curso.

Según información difundida en el programa De primera mano, el joven presuntamente habría manifestado su intención de residir con su padre en España, un elemento que será considerado por las autoridades dentro del proceso legal en desarrollo.

No te pierdas: ¿Laura Pausini se encuentra grave? Revela razones por las que ocupó un tanque de oxigeno durante un concierto

¡Explota el conflicto! Acusan a Paulina Rubio de torturar a su hijo en plena lucha por custodia. / Foto: Redes sociales

¿Por qué ‘Colate’ acusa a Paulina Rubio de presuntamente torturar a su hijo?

Según la información de la periodista Mandy Fridmann, durante la primera audiencia por la custodia del hijo de Paulina Rubio y Nicolás ‘Colate’ Vallejo-Nágera en la Corte de Familia de Miami, la defensa del empresario español relató que el menor de edad debe mudarse a España porque no es feliz junto a su mamá, pues presuntamente recibe gritos no justificados. Mientras que la abogada de la interprete de temas como de “Yo no soy esa mujer” y “Tal vez, quizá” destacó que su exesposo quiere malcriar al niño.

La tensión aumentó cuando la abogada de ‘Colate’ señaló que Paulina Rubio “tortura” a su hijo, pero la guardiana legal, la tutora designada por el tribunal, destacó que el menor de edad está harto de sus padres y debería ir a un hogar del Estado para poder ser él mismo.

“A este niño lo tienen aquí en una tremenda tortura. El día a día para él es exhaustivo… es una batalla entre el hijo y la mamá… las evidencias mostrarán que no es la conducta del padre, sino el comportamiento errático de la mamá lo que ha dañado su relación”, comentó la defensa de Nicolás Vallejo-Nágera.

No te pierdas: Imelda Tuñón felicita a su hijo por su cumple y lanza mensaje sobre Julián Figueroa: “Que piensen lo que sea”

La defensa de Colate lanza fuerte acusación contra Paulina Rubio en medio de la disputa por su hijo / Foto: Redes sociales

¿El hijo de Paulina Rubio fue captado presuntamente robando?

Ricardo Manjarrez, conductor de Ventaneando, señaló que durante la audiencia también se dio a conocer que Paulina Rubio y ‘Colate’ le deben 25 mil dólares a la guardiana legal, hasta el momento la cantante ha dado 3 mil dólares y el empresario español no ha ofrecido ni un pago, por lo que la jueza del caso les dio 48 horas para liquidarlo.

La abogada de Paulina Rubio confirmó que el menor de edad ingresó a un supermercado presuntamente a robar junto a sus amigos, sin embargo, no dieron detalles de los artículos que habrían sustraído de la tienda.

No obstante, ‘Colate, acudió a defender al niño, pese a que las cámaras de seguridad lo captaron presuntamente cometiendo el hecho ilícito, pero Paulina Rubio sí lo regañó y ahí fue donde quedó una vez más como la villana del cuento. Las audiencias seguirán y definirán con quién se queda el niño.

No te pierdas: Christian Nodal registra nuevo nombre en medio de conflicto con sus papás: ¡Le apagan el brillo! | FOTO