Christian Chávez cuenta que por su adicción tenía encuentros polémicos con desconocidos ¡Salió Rebelde!

Christian Chávez hizo una revelación de su vida íntima. El integrante de RBD contó que por sus adicciones llegó a tener encuentros con desconocidos, ¿qué dijo el actor y cantante? Te contamos los detalles.

No te pierdas: Héctor Suárez Gomís vive angustia por amenaza de bomba en avión: ¡Caos en aeropuerto!

Christian Chávez y su adicción: así influyó en sus relaciones y encuentros con desconocidos. / Redes sociales / IG: @christianchavezreal / @maicokemper_mua

¿Cuándo empezaron las adicciones de Christian Chávez?

Christian Chávez habló sobre el inicio de sus adicciones en una entrevista con Sale el sol, donde explicó que este proceso se relacionó con un momento específico de su vida personal y profesional. Según relató, todo ocurrió cuando comenzaba su carrera como solista y, al mismo tiempo, su orientación sexual fue expuesta públicamente. “Cuando lancé mi carrera como solista, a mí me acaban de sacar del clóset. Entonces era la primera persona pública que hablaba sobre su sexualidad”, señaló, al referirse a la forma en que los medios abordaron el tema en ese momento.

De acuerdo con el cantante, la reacción del público y el entorno mediático influyeron en su estado emocional. Comentó que, en ese periodo, la industria y las críticas limitaron su forma de expresarse, lo que derivó en un conflicto interno. Fue en ese contexto donde buscó en las adicciones una forma de sobrellevar la situación, algo que, según sus propias palabras, representó un “refugio” temporal en medio de ese proceso.

Años después, Christian Chávez retomó el tema al revelar que enfrentó una recaída al finalizar la gira de RBD en 2023. “Cuando yo estaba terminando la gira de RBD, tuve una recaída”, dijo. También explicó que decidió ingresar a un centro de rehabilitación en California por voluntad propia, donde profundizó en las causas de su situación. “Es la mejor inversión que he hecho en mí… Supe que algo estaba mal”, expresó, además de mencionar que su historia personal, marcada por crecer “como una persona gay en una familia católica, en un entorno católico, en una escuela católica”, influyó en su proceso.

No te pierdas: Actor de la telenovela ‘Para volver a amar’ tronó con su hombre y ¿ahora liga en Internet?

Christian Chávez dice que su adicción lo llevó a encuentros con desconocidos. / IG: @christianchavezreal

¿Qué dijo Christian Chávez sobre sus encuentros con desconocidos?

Christian Chávez, actor de Rebelde, contó durante una plática con su terapeuta Ariel Mojarro en su canal de YouTube que se hizo adicto la metanfetamina, que, según Medline Plus, es una droga estimulante adictiva, el polvo se puede inhalar por la nariz o mezclarse con un líquido e inyectarse con aguja. Además, puede fumarse en una pipa o ingerir en píldora. Suele producir euforia o sensación de bienestar.

“Estaba en un momento muy malo, acababa de terminar con mi ex, la prensa me había destrozado mucho y yo estaba enfrentando un problema de adicción con el cristal, la metanfetamina y era algo que me tenía muy mal porque a pesar de que estaba trabajando y estaba cumpliendo con mis actividades, hubo algo que a mí me empezó a asustar”, dijo el actor.

Agregó que derivado de las adicciones comenzó a tener encuentros con desconocidos con los que coincidía a través de aplicaciones.

“Hubo encuentros porque la metanfetamina de pronto lleva a tener encuentros sexuales muy largos que, a través de las aplicaciones, de pronto uno empieza a tener, demasiados encuentros sexuales con personas que ni siquiera conoces. Y me acuerdo que esta persona dijo: ‘Es que yo ya no me imagino el sexo sin esto’. Y yo dije: ‘Oh, fuck’, O sea, para mí fue como: ‘Dios, necesito necesito salir de aquí’”. Christian Chávez.

No te pierdas: Michel Duval confiesa haber tenido que huir de México por esta razón: “El apellido no es nada”

Christian Chávez habló de sus adicciones. / IG: @christianchavezreal

¿Qué hizo Christian Chávez para salir de las adicciones?

Christian Chávez tomaba terapia para dejar las drogas, sin embargo, su terapeuta le recomendó acudir con otro colega porque no estaba especializada en el área. Así fue como, entre 2020 y 2021, conoció Ariel Mojarro, quién le comentó que la adicción a las metanfetaminas era de las más complicadas porque el “cristal es 10 veces más fuerte que la cocaína”.

“Estamos hablando de una adicción que está ligada al sexo y en ese momento tú me dijiste que la mayoría de las personas tienen recaídas y cuesta salir de ese lugar. Y yo me acuerdo justamente que te dije: ‘Ariel, yo no quiero ser un porcentaje'", reconoció Chávez.

Agregó que otra de las cosas que compartió con su terapeuta fue que no era el típico rostro de telenovela que marcaban los estándares de belleza: “Siempre me dijeron desde que estudié actuación y desde que quería ser actor: ‘Es que tú no eres este rostro hegemónico que busca la televisión mexicana’. Siempre estuve luchando en contra de lo que la estadística o la probabilidad y fue ahí donde empezó nuestro proceso alrededor de 2020-2021”.

No te pierdas: ¿Indirecta a Aarón Mercury? Actor de telenovelas critica llegada de influencers a la TV: “Sin base actoral”