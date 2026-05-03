Actor de la telenovela ‘Para volver a amar’ tronó con su hombre y ¿ahora liga en Internet?
¿Qué actor de Para volver a amar es gay?
El actor gay que trabajó en la telenovela Para volver a amar es Lalo España, quien interpretó a Quintín en la telenovela protagonizada por Rebeca Jones. Además, el actor de Vecinos tenía una relación con un hombre 24 años menor que él, a quién mantuvo en el anonimato.
A lo largo de su trayectoria, ha consolidado una carrera en televisión, teatro y doblaje. Lalo España nació el 15 de septiembre de 1971 en Guadalajara, Jalisco. Es reconocido por personajes como Germán Martínez en la serie Vecinos, doña Márgara Francisca en Las pellizcadas de Márgara y por su trabajo de doblaje como Evaristo en la franquicia cinematográfica Las Leyendas.
¿Cómo fue la relación de Lalo España con su ex?
La vida de Lalo España estuvo marcada por la relación que sostuvo durante seis años con Ranferi Aguilar, quien falleció en 2012 a causa de una neumonía. Tras esa pérdida, el actor permaneció 12 años sin pareja, hasta que en 2024 decidió darse una nueva oportunidad en el amor con un hombre cuya identidad mantuvo en el anonimato debido a que no formaba parte del medio artístico, por la misma razón, no se hicieron públicos detalles como su nombre, profesión o la forma en que se conocieron.
Fue en diciembre de 2025 cuando el propio actor confirmó el fin de su relación: “Hoy cerramos un ciclo… con un ser maravilloso al que le agradezco enormemente por todo lo vivido, disfrutado, compartido y aprendido caminando juntos entre vivencias de muchos colores”.
Un amigo de Lalo España contó a TVNotas que la ruptura se habría dado por diferencias en torno a la paternidad: “Resulta que su novio al principio no quería ser padre, pero recientemente le dieron ganas de tener hijos. Lalo no aceptó de ninguna manera, por lo que decidieron que lo mejor era terminar y ya no invertir más tiempo en una relación que tarde que temprano acabaría por ese motivo”.
“Él nunca ha tenido ese instinto. Desde joven sabía que él no había nacido para asumir esa responsabilidad, ya que la considera muy fuerte. Para Eduardo el trabajo siempre ha sido su prioridad. Obviamente, también le dedica tiempo a lo personal, pero criar a un niño lo ve como un compromiso enorme”, dijo la fuente.
¿Lalo España busca el amor en las apps de ligue?
Tras su ruptura, el actor Lalo España fue cuestionado por la prensa si busca el amor en apps como muchas personas que actualmente las usan, como es el caso de la actriz Carolina Miranda y la influencer Chingu Amiga, quiénes conocieron a sus parejas de esa manera y ya están con un pie en el altar.
Ante esto, el actor de Vecinos negó que use este método para conocer gente y menos para entablar una amistad o relación amorosa, pues señaló con humor que por su edad (54) años, ya lo llevarían al asilo.
“No, no, jamás, ni ahorita, ni antes ni nada. No, no, no uso de esas cosas. Ya, a estas alturas me meto una aplicación y me llevan a a mi asilo o algo, o me van a decir, ‘Agárrenlo, pónganle la camisa de fuerza’. No, yo soy más de miradas, güey’. Así de pronto veo a un reportero acosador y le digo: '¿Quihúbole?’ No es cierto, puro cotorreo”, puntualizó Lalo España.
