¿Sian Chiong se ha besado con hombres? El actor responde y ¡lo cuenta todo! “Nada malo”, dice | VIDEO

Sian Chiong reveló si se ha besado con hombres, ¿será que al actor le gustan? Te contamos todos los detalles de lo que dijo el exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos México 2024.

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¿Sian Chiong besó hombres? / Redes sociales

¿Sian Chiong se ha besado con otros hombres?

En entrevista con medios, Sian Chiong reveló que sí se ha besado con otros hombres en la ficción. Sin embargo, destacó que hoy por hoy esto ya no es ningún tabú como antes. Incluso en la telenovela La mexicana y el güero interpretó a un personaje gay llamado Diego, pero no hubo escenas con contacto físico.

“Es que eso ya lo he hecho en la ficción, eso no es ningún tabú ni es nada malo, es parte de la profesión, lo han hecho todos, hasta los más grandes y nadie pregunta de forma insidiosa. La gente lo entiende porque es parte de la profesión”, dijo Chiong.

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¡Dejó a todos en shock! Sian Chiong admite que se ha besado con hombres. / Redes sociales

¿A Sian Chiong le gustan los hombres?

El actor Sian Chiong dio a conocer que recientemente trabajó en una película, que aún no se estrena, donde tuvo que besarse con un hombre, y esa escena la calificó como “la más incómoda que he grabado en mi vida”.

“Tuvimos que repetirla varias veces porque no salía, el director decía: ‘Es que se están besando, se están besando y parece como que se ve que no quieren besarse’, estábamos ahí y hicimos como tres veces: ‘Si no lo hacen bien, voy a quitar la escena’. Los dos somos héteros, pero es parte de la profesión, es que no es la vida real, no eres tú el que está besando al otro actor, es es el personaje besando al otro personaje”, dijo el exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos México 2024.

Además, Sian Chiong reveló en el reality show La casa de los famosos México que solamente hay un hombre con el que él podría estar y es: “Brad Pitt, siempre lo he dicho. Yo siempre digo, con ese me caso”. En aquel entonces fue criticado por darle un masaje al influencer Ricardo Peralta, de Pepe y Teo, sin embargo, reiteró que era heterosexual.

“No, ya te dije el otro día que no. Yo creo que me considero alguien que no. Si tú le das un masaje a un hombre que es gay, la gente piensa de que eres gay. No confundan amabilidad con coqueteo. Desde chico me enseñaron a no juzgar y querer a todos por igual, pero a mí me encantan las mujeres”, puntualizó Sian Chiong.

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Sian Chiong habla de su experiencia con besos a hombres. / Redes sociales

¿Quién es Sian Chiong?

Sian Chiong es un actor y cantante, nacido el 27 de octubre de 1993 en La Habana, Cuba, y es hijo del actor y director Rolando Chiong, conocido como “Chino Chiong”, y de la actriz Thais Crehuet. Se formó como actor en el Instituto Superior de Arte, donde concluyó sus estudios en 2012.

Durante su etapa de formación artística, participó en distintos proyectos, entre ellos la película Ni pocos, ni locos, en la que fue considerado para una nominación como mejor actor juvenil en 2010. En ese mismo periodo, también formó parte de la telenovela Santa María del porvenir, donde interpretó un papel protagónico juvenil en el cierre de su preparación académica.

Además de su trabajo como actor, Sian Chiong incursionó en la música al integrarse a la agrupación Ángeles, proyecto con el que desarrolló su faceta como cantante. Su trayectoria combina la actuación y la música, actividades que inició desde su formación profesional en Cuba, participó en la segunda temporada de La casa de los famosos México 2024 y fue muy criticado por su actitud.

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